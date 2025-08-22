15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü

Hayatını yıllarca pide ve lahmacun ustası olarak geçiren evli ve iki çocuk babası 42 yaşındaki Onur Kurnaz, işini bırakarak, Düzce’nin Yukarı Yahyalar Mahallesi’nde babasından kalma 5 dönümlük atıl arazide üretim yapmaya başladı.

Kendi işinin patronu olan Kurnaz, 2020’de bir akrabasının tavsiyesiyle başladığı aronya yetiştiriciliğini kısa sürede geliştirerek bölgenin dikkat çeken üreticilerden biri oldu.

5 YILDA DEKAR BAŞINA 3,5 TON HASAT YAPMAYA BAŞLADI

Aronyanın ardından frambuaz ve böğürtlen üretimini de başlayan Kurnaz, sabırlı ve özenli çalışmaları sonucunda, 5 yıl içerisinde hasat kapasitesitesini dekar başına 3,5 tona kadar çıkardı.

Frambuazda dönüm başına 750 kilogram ile 1 ton, böğürtlen de ise 1,5 ton civarında verim alan Kurnaz, aronyadan da 1 ila 1,5 ton arasında ürün topluyor. Hasat döneminde yaklaşık 8 kişiye istihdam sağlayan üretici, hem kendi kazancını artırıyor hem de köyünde iş imkânı yaratıyor.

Kurnaz, ürünlerini sadece çevre illere değil, İstanbul, Ankara ve Antalya gibi büyükşehirlerdeki pastanelere de gönderiyor. Soğuk hava depolu aracı sayesinde ürünlerin tazeliğini koruyarak müşterilerine ulaştıran Kurnaz, “Başta nasıl pazarlayacağımızı düşünüyorduk ama şimdi müşterilerimiz bizi buluyor. Talep çok yüksek, kazancımız güzel” diye konuştu.

Kurnaz, kısa sürede geldiği noktayı özetlerken, “Babadan kalma arazimizi değerlendirdik, hem ailemize hem köyümüze kazanç sağladık. Bu işi severek yapıyorum ve her geçen yıl daha fazla verim alıyoruz” dedi.