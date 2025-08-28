Serin havaları bekleyenlere kötü haber: Eylül’e 40 derecelik sıcaklarla giriyoruz

Meteoroloji'nin 29 Ağustos–2 Eylül tarihleri arasındaki hava durumu tahminine göre sıcak hava dalgası etkisin hissettirecek.

Türkiye geneli hava çoğunlukla açık ve güneşli olacak, sıcaklıklar ise özellikle batı, iç ve güney bölgelerde 40 dereceye yaklaşacak. Meteorolojik verilere göre 40 derece üstü sıcaklıklar, Eylül ayının ilk günlerinde de görülecek.

29 AĞUSTOS CUMA

Meteorolojinin 29 Ağustos Cuma gününe ilişkin açıkladığı son tahminlere göre yurdun büyük bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Ege ve Akdeniz bölgesinde sıcaklıklar 33 ile 36 derece arasında olacağı değerlendiriliyor. İç Anadolu bölgesinde ise sıcaklıklar 30 ile 35 derece ölçülürken, Karadeniz kıyılarında parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Sıcaklıkların yüksek geçtiği Güneydoğu Anadolu’da ise Diyarbakır’da termometrelerin 38, Batman'da 41, Adıyaman ve Şanlıurfa’da ise 37 dereceyi görmesi bekleniyor.

30 AĞUSTOS CUMARTESİ

Meteorolojinin 29 Ağustos Cuma gününe ilişkin verilerine göre ise Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu havanın etkisi devam edecek. İzmir 33, Antalya 29, Ankara 34, Konya 34 derece olacak. Karadeniz kıyılarında 28 ile 36 derece arasında sıcaklıklar bekleniyor. Güneydoğu’da sıcaklık 41 dereceye ulaşacak.

31 AĞUSTOS PAZAR

Sıcak hava dalgası devam edecek. Ülke genelinde açık ve güneşli bir hava beklenirken, Marmara’nın batısı, Karadeniz’in bazı kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda yerel sağanak geçişleri görülebilir. Rüzgarların zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

1 EYLÜL PAZARTESİ

Yeni ayın ilk gününde de sıcak hava etkili olacak. Türkiye’nin büyük bölümünde açık ve güneşli hava bekleniyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklık 41 dereceye kadar çıkacak. Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde sağanak yağış görülebilir.

2 EYLÜL SALI

Sıcak hava dalgası sürüyor. Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklık 43 dereceye yaklaşacak. Doğu Anadolu’nun bazı bölgeleri ile Karadeniz’in doğusunda gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Marmara ve Karadeniz’de ise parçalı bulutlu hava etkili olacak.