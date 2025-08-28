17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler

Elazığ Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonu tarafından üretilen 17 milyon yavru sazan, iç suların balık takviyesi amacıyla Türkiye'nin farklı illerine gönderilecek. Yavru balıklar, Türkiye dışında Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne de gönderilecek.

Elazığ'da Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonu, 17 milyon yavru sazan üretti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı açıklama ile yavru sazanların, "Su Kaynaklarını Balıklandırma Projesi" kapsamında su ürünleri kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla sorumluluk alanındaki illerin nakline başlandığını duyurdu.

Balıkların Elazığ dahil 15 ilin su kaynaklarının yanı sıra Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne gönderilmesi planlandığı belirtildi.

ÖZLÜCE BARAJ GÖLÜ'NE 35 BİN YAVRU SAZAN BALIĞI BIRAKILDI

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, sorumluluk alanı içinde kalan bölgelere 16 milyon 750 bin, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne ise 250 bin olmak üzere toplam 17 milyon yavru sazan balığının gönderilmesi hedeflenmektedir. 2025 yılı içerisinde ilimizde bulunan doğal göl ve baraj göllerine toplam 5 milyon 786 bin sazan yavrusu bırakılacaktır. Özlüce Baraj Gölü, Perisuyu üzerinde HES amaçlı kurulmuş olup, gölde 24 adet ağ kafeslerde alabalık tesisi bulunmaktadır ve yıllık kapasitesi 2 bin 650 tondur. Baraj göllerimizin doğal balık stoklarını artırmak amacıyla her yıl sazan balığı yavrusu bırakılmaktadır. Bu kapsamda kurum müdürlerimiz ve teknik personelimizin katılımıyla Özlüce Baraj Gölü'ne 35 bin yavru sazan balığı bırakılmıştır."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

