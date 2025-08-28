Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor

Malatya'nın kırsal kesimlerinde, kendiliğinden yetişen bitki, bölge insanını geçim kaynağı haline geldi. Yaz boyu ücretisz toplanılabilen bitkiden elde edilen sakızın tanesi 30 TL'den kilosu ile 10 bin TL'den satılıyor.

Malatya'nın Darende ve Akçadağ ilçelerinin kırsal bölgelerinde yetişen ve olgunlaştığında köklerinden elde edilen sakız için toplanan kenger bitkisinin değeri altınla yarışıyor.

ertv.com.tr'nin haberine göre, bölgedeki ailelerin yaz ayları boyunca ücretsiz topladığı bitikinin kökü, çapraz kesildiğinde çıkan süt kıvamındaki sıvı, bir gün kadar toprakta bekletildikten sonra katılaşıyor ve dikkatlice toplanarak sakız haline getiriliyor.

Akçadağ’a bağlı Kozluca Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Mehmet Demirkaya, zahmetli toplama ve işleme sürecini tekrarlayarak kış aylarında satışa sunacakları kenger sakızını hazırlıyor.

Sabahın erken saatlerinde dağlara çıkarak gün boyu bitkinin köklerini açıyor ve sakızı topluyan Demirkaya, sakızı evde geleneksel yöntemlerle temizleyerek, önce soğuk su altında taşla dövüyor, daha sonra sıcak suda bekletilerek toprak ve yabancı maddelerden arındırılıyor.

TANESİ 30 LİRA, KİLOSU 10 BİN LİRAYA KADAR ÇIKABİLİYOR

Hem tane hem de kilogram olarak satılan kenger sakızı, tanesinin fiyatı 30 TL'yi, kilosu ise 10 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Kengerden ayrıca kahve de üretiliyor; aroması ve sağlığa katkılarıyla öne çıkan kenger kahvesinin kilosu bin ile bin 500 lira arasında değişiyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

