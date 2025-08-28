7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor

7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Yayınlanma:
Doğu Karadeniz'den 11 ülkeye yapılan ihracat, ülke ekononomisine 7 ayda 1 milyon 408 bin 541 dolar kazandırdı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bölgedeki bal ihracatına ilişkin yaptığı açıklamada, ocak-temmuz döneminde ABD başta olmak üzere 11 ülkeye 338 ton bal ihraç edildiğini belirtti.

dogu-karadeniz-bal.webp

7 AYDA 1 MİLYON 408 BİN 541 DOLAR KAZANÇ

Kalyoncu, bal ihracatından 7 ayda 1 milyon 408 bin 541 dolar kazanç sağlandığını vurgulayarak, "ABD, 604 bin 82 dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 491 bin 763 dolarla Almanya ve 95 bin 678 dolarla Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. Bölgeden söz konusu dönemde Ürdün, Fas ve Hollanda'ya da bal satıldı" diye konuştu.

Balın, bölgenin önemli ihraç ürünleri arasında yer aldığına dikkat çeken Kalyoncu, "Bal ihracatında 7 ayı geride bıraktık. İhracatımızın coğrafi işaretli ve markalı ürünlerle daha da artırılabileceğine düşünüyoruz. O nedenle bu yöndeki çalışmaları önemsiyoruz" dedi.

Bal ihracatının çok daha iyi seviyelere geleceğine inandıklarını dile getiren Kalyoncu, ilerleyen günlerde ihracat potansiyelini artıracak çalışmalara ağırlık vereceklerini ifade etti.

Kalyoncu, Doğu Karadeniz balının uluslararası pazardaki payını artırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Ekonomi
Yatırımcılar Nvidia'ya bakarken S&P500 rekor seviyede kapandı
Yatırımcılar Nvidia'ya bakarken S&P500 rekor seviyede kapandı
Havası ve doğasının güzelliği kadar ucuzluğu da hayran bırakıyor: Türklerin yeni gözdesi ziyaretçilerini bekliyor
Havası ve doğasının güzelliği kadar ucuzluğu da hayran bırakıyor
Kimse dikkat etmiyor! Çöpe attığınız eşyalar altın değerinde çıkabilir
Çöpe attığınız eşyalar altın değerinde çıkabilir