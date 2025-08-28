7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bölgedeki bal ihracatına ilişkin yaptığı açıklamada, ocak-temmuz döneminde ABD başta olmak üzere 11 ülkeye 338 ton bal ihraç edildiğini belirtti.

7 AYDA 1 MİLYON 408 BİN 541 DOLAR KAZANÇ

Kalyoncu, bal ihracatından 7 ayda 1 milyon 408 bin 541 dolar kazanç sağlandığını vurgulayarak, "ABD, 604 bin 82 dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 491 bin 763 dolarla Almanya ve 95 bin 678 dolarla Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. Bölgeden söz konusu dönemde Ürdün, Fas ve Hollanda'ya da bal satıldı" diye konuştu.

Balın, bölgenin önemli ihraç ürünleri arasında yer aldığına dikkat çeken Kalyoncu, "Bal ihracatında 7 ayı geride bıraktık. İhracatımızın coğrafi işaretli ve markalı ürünlerle daha da artırılabileceğine düşünüyoruz. O nedenle bu yöndeki çalışmaları önemsiyoruz" dedi.

Bal ihracatının çok daha iyi seviyelere geleceğine inandıklarını dile getiren Kalyoncu, ilerleyen günlerde ihracat potansiyelini artıracak çalışmalara ağırlık vereceklerini ifade etti.

Kalyoncu, Doğu Karadeniz balının uluslararası pazardaki payını artırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.