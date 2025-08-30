Ekran karşısında saatlerce kalmak körlüğe götürebilir

Göz sağlığını olumsuz etkileyen birçok alışkanlık fark edilmeden günlük yaşamın bir parçası haline geliyor. Uzmanlara göre ekran karşısında uzun süre kalmak, yanlış aydınlatma, lenslerin hijyenine dikkat etmemek ve düzenli göz muayenesinden kaçınmak en sık yapılan hatalar arasında yer alıyor.

Modern yaşamın vazgeçilmez parçaları olan bilgisayar, telefon ve televizyon, göz sağlığını tehdit eden en önemli unsurlar arasında bulunuyor. Özellikle uzun süre ekrana bakmak, göz kuruluğu, yanma, kızarıklık ve bulanık görme şikayetlerine yol açıyor. Mavi ışığın yoğun şekilde alınması ise retinaya zarar vererek uzun vadede görme kaybı riskini artırabiliyor.

KARANLIK ORTAMDA YANLIŞA AYDINLATMA DA TEHLİKELİ

Yanlış aydınlatma da göz sağlığını olumsuz etkiliyor. Karanlık ortamda ekran kullanımının göz kaslarını fazla çalıştırdığı, bu durumun göz yorgunluğunu artırdığı biliniyor. Ayrıca lens kullanan kişilerin hijyen kurallarına dikkat etmemesi, ciddi göz enfeksiyonlarına sebep olabiliyor. Lenslerin uzun süre takılı kalması veya temizlenmeden kullanılması kornea iltihaplanmalarına yol açabiliyor.

DÜZENLİ DOKTOR MUAYENESİ HAYATİ ÖNEMDE

Göz sağlığının korunmasında düzenli muayene büyük önem taşıyor. Uzmanlar, yılda en az bir kez göz kontrolü yapılmasını, ekran başında geçirilen sürelerin düzenli aralıklarla mola verilerek azaltılmasını öneriyor. Gözleri dinlendirmek için her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 6 metre uzaklığa bakılması gerektiği de vurgulanıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

