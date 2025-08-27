Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi

ABD'de çiftleşirken otoyollarda arabaların altında kalarak ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan hayvanlar için 40 bin dolar maliyetle "aşk tüneli" inşa edildi. Özellikle kurbağalara yönelik yapılan tünel sayesinde hayvan ölümlerinin sıfıra indiği açıklandı.

ABD’nin New York eyaletine bağlı Suffolk County’deki Brookhaven kasabasında, yerel kurbağa nüfusunu korumak amacıyla yoğun bir yolun altına “aşk tüneli” inşa edildi. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte üreme dönemine giren amfibilerin güvenliği için hayata geçirilen proje, bölgede ilgi topladı.

İLK KURBAĞA TÜNELİ 40 BİN DOLARA MAL OLDU

New York Post'un haberine göre, Brookhaven Karayolları Müdürü Dan Losquadro tarafından 40 bin dolarlık yatırımla inşa edilen tünel, Long Island’da bir ilk olma özelliği taşıyor. İki popüler gölü birbirine bağlayan geçit, iki yıl önce hizmete açıldı. Aradan geçen sürede yeni önlemlerle geliştirilerek, özellikle kurbağaların yola çıkmasını engelleyen alüminyum çitlerle güçlendirildi.

ask-tuneli-abd.jpg

ÖLÜM ORANI SIFIRA DÜŞTÜ

Brookhaven Çevre Analisti Luke Ormand, doğu yakasındaki gölün yaz aylarında sık sık kuruması nedeniyle kurbağaların karşıya geçmek için yola çıktığını, bunun da büyük kayıplara yol açtığını belirtti. Ormand, “Yaptığımız çalışmalar sayesinde ölüm oranı neredeyse sıfıra indi” dedi.

TRAJİK BİR GÖZLEMDEN DOĞAN FİKİR

Projenin fikir babalarından Turner, dört yıl önce yolda onlarca ezilmiş kurbağa gördüğünü ve bu durumun tünel planını hayata geçirmelerine neden olduğunu ifade etti. Turner, yapıyı Long Island sahillerine ulaşmak için kullanılan yaya alt geçitlerine benzetti.

Tünel sayesinde ağaç kurbağaları, orman kurbağaları ve bahar ötücüler gibi türler artık güvenli şekilde göller arasında geçiş yapabiliyor. Yerel yetkililer, gece-gündüz bölgede yankılanan çiftleşme seslerinin ekosistemin yeniden canlandığını gösterdiğini söylüyor.

abd-ask-tuneli.jpg

BAŞKA TÜRLER DE YARARLANIYOR

Ormand, tünelin başarısını gözlemlemek amacıyla küçük kameralar yerleştirdiklerini belirtti. Görüntülerde yılan, semender, rakun, oposum, sincap ve kuşların da geçidi kullandığı ortaya çıktı. Ormand, yakında soğukkanlı hayvanların daha net izlenmesi için yeni teknolojiler kuracaklarını da açıkladı.

abd-ask-tuneli-2.jpg

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

