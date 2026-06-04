Konya’da uzaklaştırma kararı bulunan eş, kadını çocuklarının yanında bıçakladı

Olay, akşam saatlerinde Akıncılar Mahallesi Dündar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi İbrahim El Fidyen hakkında şikâyette bulunan ve uzaklaştırma kararı aldıran Emine El Musa'nın evine, kararın devam etmesine rağmen şüpheli geldi.

Evde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada İbrahim El Fidyen, çocuklarının da bulunduğu ortamda eşini boynundan bıçakladı. Ağır yaralanan kadın kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Çocukların yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Emine El Musa, ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)