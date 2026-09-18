Komşuda bu adaya taşınana yılda 5 bin euro! Çocuk başına da ek 1.000 euro teşvik

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in duyurduğu yeni düzenlemeyle, adada kalıcı olarak ikamet eden ya da adaya taşınarak yerleşen hane halklarına ve adada görev yapan kamu çalışanlarına önemli miktarda mali destek sağlanacak.

Hanelere Yılda 5.000 Euro ve Çocuk Başına Ek Ödeme

Hazırlanan teşvik paketine göre, Meis’te yaşayan veya adaya taşınarak kalıcı ikametgah edinen her haneye yılda 5.000 euro ödeme yapılacak. Hane halkı desteği, ailedeki her bir küçük çocuk için 1.000 euro daha artırılacak.

Temel Şart: Mali yardımdan yararlanabilmek için adada en az bir tam yıl ikamet etme şartı aranıyor.

Vergi Muafiyeti: Ailelere verilecek bu mali yardım tutarları vergiden ve haciz işlemlerinden muaf tutulacak.

Ödeme Takvimi: Halihazırda adada yaşayan daimi sakinlere ilk ödemelerin 2027 yılının başlarında yapılması hedefleniyor. Düzenlemenin ardından adaya yeni taşınacak kişiler için ise ödeme süreci 2028 yılında başlayacak.

Kamu Çalışanlarına ve Güvenlik Güçlerine Özel Teşvik

Yunan hükümetinin sunduğu paket yalnızca ada sakinleriyle sınırlı kalmıyor. Meis adasında görev yapan;

Kamu çalışanları,

Güvenlik güçleri,

Silahlı kuvvetler mensupları

için de yıllık 5.000 euro tutarında özel bir mali teşvik ödemesi planlanıyor.

Adada 27 Milyon Euroluk Altyapı Yatırımı

Miçotakis hükümeti, nüfusu artırma hedefinin yanı sıra adadaki konut, sağlık, ulaşım ve altyapı sorunlarını çözmek amacıyla yeni projeleri hayata geçiriyor. Yapılan resmi açıklamaya göre, Meis ve çevresinde toplamda yaklaşık 27 milyon euro bütçeye sahip 37 altyapı projesi yürütülüyor. Bu projeler arasında liman modernizasyonu, içme suyu temini, kanalizasyon hatları ve yeni konut inşaatları yer alıyor.