Kırşehir'de 33 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi: 3 gözaltı

Yayınlanma:
Jandarmanın düzenlediği 2 operasyonda 33 bin litre sahte akaryakıt ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte madeni yağ geri dönüşüm tesislerinde atık yağlardan elde edilen ürünlere 10 numara yağ ve solvent karıştırılarak sahte akaryakıt üretilip, farklı şehirlere sevk edildiği bilgi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda ekiplerin durdurduğu bir kamyonda yapılan aramada, tanklar içerisinde 15 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi. Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren iki tesiste de arama yapan jandarma, 18 bin litre sahte akaryakıt buldu.

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan ettiTürkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti

Sahte akaryakıtın ele geçirildiği iki tesise, 278 bin 576 lira idari para cezası uygulandı. Toplamda 33 bin litre sahte akaryakıta el koyan jandarma ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
160 yıllık ceza ile aranıyordu: Hatay'da yakalandı
Mardin’de taziye evini tarumar ettiler
Bu pidecide yatır var
