Kaçak kazıda zehirlenen 3 kişiden 2'si yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Antalya'nın Kepez ilçesinde kazdıkları kuyuda jeneratör gazından zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişiden 2'si kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Antalya’nın Kepez ilçesinde, kazdıkları kuyuda jeneratör gazından zehirlendikleri değerlendirilen üç kişiden ikisi hayatını kaybetti.

Kızıllı Mahallesi ormanlık alanında, kuyuda iki kişinin mahsur kaldığı ve bir kişinin de yardım sırasında fenalaştığı ihbarı üzerine sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, kuyunun yanında baygın halde bulunan Selahattin isimli kişiyi fark etti. Halat yardımıyla kuyuya inen ekipler, burada baygın halde bulunan Zekeriya T. ve Emirkan K.’yi dışarı çıkardı.

Hastaneye kaldırılan Zekeriya T., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, yaklaşık üç saat sonra Emirkan K. de yaşamını yitirdi, diğer yaralı kişinin ise tedavisi sürüyor.

Öte yandan ekiplerce yapılan incelemede kuyu içerisinde yoğun miktarda karbonmonoksit olduğu tespit edildi ve bir jeneratör bulundu.

Define aramak için kuyu kazdıkları iddia edilen 3 kişinin, çalıştırdıkları jeneratörün gazından zehirlendikleri öne sürüldü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

