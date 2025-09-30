Temizlemek için girdikleri kuyu sonları oldu
Diyarbakır'da temizlemek için su kuyusuna giren 4 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti.
Ekipler cenazelere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
TEMİZLEMEK İÇİN GİRDİKLERİ KUYUDA ZEHİRLENDİLER
Acı olay Çermik ilçesine bağlı Petekkaya Mahallesi'nde meydana geldi. En küçüğü 18 yaşında olan 4 kişi temizlemek için etrafı taşlarla örülü su kuyusuna girdi.
4 kişiden uzun süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
SU KUYUSUNDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri 4 kişiyi kuyudan çıkarmak için çalışma başlattı.
Ağız genişliği yaklaşık 1 metre, dip genişliği 2,5 metre, derinliği 15 metre olan kuyuya merdiven ve halat yardımıyla giren ekipler, 4 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Feci şekilde can veren kişilerin kimlikleri açıklandı:
- Mehmet Karabağ (33)
- Mehmet Karabağ (35)
- Kemal Karabağ (18)
- Hanifi Yeşilyaprak (38)
Cenazelerin kuyudan çıkarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak:AA