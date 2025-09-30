Temizlemek için girdikleri kuyu sonları oldu

Diyarbakır'da temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da temizlemek için su kuyusuna giren 4 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti.

Ekipler cenazelere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TEMİZLEMEK İÇİN GİRDİKLERİ KUYUDA ZEHİRLENDİLER

Acı olay Çermik ilçesine bağlı Petekkaya Mahallesi'nde meydana geldi. En küçüğü 18 yaşında olan 4 kişi temizlemek için etrafı taşlarla örülü su kuyusuna girdi.

4 kişiden uzun süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

aa-20250930-39268959-39268958-diyarbakirda-4-kisi-temizlemek-icin-girdikleri-su-kuyusunda-oldu-2-frame-at-0m15s.jpg

SU KUYUSUNDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri 4 kişiyi kuyudan çıkarmak için çalışma başlattı.

Ağız genişliği yaklaşık 1 metre, dip genişliği 2,5 metre, derinliği 15 metre olan kuyuya merdiven ve halat yardımıyla giren ekipler, 4 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

aa-20250930-39268959-39268958-diyarbakirda-4-kisi-temizlemek-icin-girdikleri-su-kuyusunda-oldu-2-frame-at-0m30s.jpg

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Feci şekilde can veren kişilerin kimlikleri açıklandı:

  • Mehmet Karabağ (33)
  • Mehmet Karabağ (35)
  • Kemal Karabağ (18)
  • Hanifi Yeşilyaprak (38)

Cenazelerin kuyudan çıkarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak:AA

