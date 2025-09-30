Husumetli olduğu komşusu tarafından vurularak öldürüldü

Husumetli olduğu komşusu tarafından vurularak öldürüldü
Yayınlanma:
Edirne’nin Havsa ilçesinde husumetli olduğu komşusu Hasan Nalçın’ın (55) köy merasında silahla vurduğu Gürkan Solmaz (49) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Nalçın, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İlçeye bağlı Hasköy’de aralarında daha önce husumet olan Gürkan Solmaz ve Hasan Nalçın’ın köpekleri kavga etti. Bu nedenle taraflar tartıştı. Dün akşam saatlerinde Solmaz ve Nalçın, köy merasında buluştu.

Park kavgası vahşete dönüştü: Komşusunu 7 kurşunla öldürdüPark kavgası vahşete dönüştü: Komşusunu 7 kurşunla öldürdü

Burada Hasan Nalçın, yanında getirdiği silahla Gürkan Solmaz’a ateş etti. Solmaz yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gürkan Solmaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hasan Nalçın ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Gürkan Solmaz için bugün Hasköy Camisi’nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Solmaz, köy mezarlığında toprağa verildi. Hasan Nalçın, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Türkiye
Eski eşini katletmişti: İnfaz koruma memuruna ağırlaştırılmış ömür boyu hapis
Eski eşini katleden infaz koruma memuruna ağırlaştırılmış müebbet
Ümraniye'de tefecileri pankartla tehdit etmişlerdi: 6 şüpheli gözaltına alındı
Ümraniye'de tefecileri pankartla tehdit etmişlerdi: 6 şüpheli gözaltına alındı
AKP'nin 'müjdeleri ve gerçekler' arasında sosyal konut projeleri! 760 bin konutluk açık var
AKP'nin 'müjdeleri ve gerçekler' arasında sosyal konut projeleri! 760 bin konutluk açık var