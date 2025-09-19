Park kavgası vahşete dönüştü: Komşusunu 7 kurşunla öldürdü

Adana'da akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Dalyan Ç. ismli şüpheli, komşusu Hasan Akgün'ü park etme nedeniyle 7 yerinden vurdu.

Saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aynı sokakta yaşayan Hakan Akgün ve Dalyan Ç. arasında park etme nedeniyle tartışma çıktı.

VÜCUDUNA 7 KURŞUN İSABET ETTİ

Tartışmanın hızla büyümesi üzerine Dalyan Ç., belinden çıkardığı tabancayla Akgün'e süt üste ateş etti.

Vücuduna 7 kurşun isabet eden Akgün, kanlar içinde yığılırken, olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Akgün, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Akgün'ün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Dalyan Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.