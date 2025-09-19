Park kavgası vahşete dönüştü: Komşusunu 7 kurşunla öldürdü

Park kavgası vahşete dönüştü: Komşusunu 7 kurşunla öldürdü
Adana'da komşular arasında park etme nedeniyle çıkan kavgada Dalyan Ç. komşusu Hakan Akgün'ü tabancayla 7 yerinden vurarak öldürdü.

Adana'da akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Dalyan Ç. ismli şüpheli, komşusu Hasan Akgün'ü park etme nedeniyle 7 yerinden vurdu.

Saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aynı sokakta yaşayan Hakan Akgün ve Dalyan Ç. arasında park etme nedeniyle tartışma çıktı.

park-yeri-tartismasinda-komsusunu-7-ye-920214-273474.jpg

VÜCUDUNA 7 KURŞUN İSABET ETTİ

Tartışmanın hızla büyümesi üzerine Dalyan Ç., belinden çıkardığı tabancayla Akgün'e süt üste ateş etti.

Adana'da kanlı pusu: İş yerinin önünde beklerken öldürüldüAdana'da kanlı pusu: İş yerinin önünde beklerken öldürüldü

Vücuduna 7 kurşun isabet eden Akgün, kanlar içinde yığılırken, olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

park-yeri-tartismasinda-komsusunu-7-ye-920214-273474-1.jpg

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Akgün, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Evinin önünde öldürüldü! Adana'da korkunç cinayetEvinin önünde öldürüldü! Adana'da korkunç cinayet

Akgün'ün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Dalyan Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

