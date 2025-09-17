Adana'da kanlı pusu: İş yerinin önünde beklerken öldürüldü

Adana'da kanlı pusu: İş yerinin önünde beklerken öldürüldü
Adana'da Sedat Oyunlu, çalıştığı spot mobilya dükkanının önünde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sedat Oyunlu, hayatını kaybetti.

Adana'da, 32 yaşındaki Sedat Oyunlu iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çalıştığı spot mobilya dükkanının önüne gelen Sedat Oyunlu'nun yanına başlarında kask bulunan motosikletli iki şüpheli yanaştı.

ATEŞ EDİP KAÇTILAR

İki şüpheli, Oyunlu'ya tabancayla ateş açıp, kaçtı. Oyunlu, kalçasına isabet eden kurşunla kanlar içinde kalırken, yaralı halde otomobiline binerek Adana Şehir Hastanesi'ne gitti.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede acil tedavi altına alınan Oyunlu, doktorların müdahalesine rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Oyunlu'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Evinin önünde öldürüldü! Adana'da korkunç cinayetEvinin önünde öldürüldü! Adana'da korkunç cinayet

Polis, kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

