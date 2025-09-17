Adana'da kanlı pusu: İş yerinin önünde beklerken öldürüldü
Adana'da, 32 yaşındaki Sedat Oyunlu iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çalıştığı spot mobilya dükkanının önüne gelen Sedat Oyunlu'nun yanına başlarında kask bulunan motosikletli iki şüpheli yanaştı.
ATEŞ EDİP KAÇTILAR
İki şüpheli, Oyunlu'ya tabancayla ateş açıp, kaçtı. Oyunlu, kalçasına isabet eden kurşunla kanlar içinde kalırken, yaralı halde otomobiline binerek Adana Şehir Hastanesi'ne gitti.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Hastanede acil tedavi altına alınan Oyunlu, doktorların müdahalesine rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirdi.
Oyunlu'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Polis, kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.