Evinin önünde öldürüldü! Adana'da korkunç cinayet
Adana'da 49 yaşındaki Eser Barış, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Gece saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 7 katlı apartmanın 1'inci katında yaşayan Eser Barış, oturduğu binanın kapısına yaklaştığı sırada, yanına yaklaşan ve kimliği henüz tespit edilemeyen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.
KURŞUNLAR GÖĞSÜNE İSABET ETTİ
Kuşunlar Barış'ın göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Barış kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
Adana'da kanlı pusu: İş yerinin önünde beklerken öldürüldü
Silah sesini duyup dışarı çıkan Barış'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk kontrolde Eser Barış'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Barış'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçti.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.