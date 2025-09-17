Evinin önünde öldürüldü! Adana'da korkunç cinayet

Adana'da Eser Barış evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Barış, olay yerinde hayatını kaybetti.

Adana'da 49 yaşındaki Eser Barış, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Gece saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 7 katlı apartmanın 1'inci katında yaşayan Eser Barış, oturduğu binanın kapısına yaklaştığı sırada, yanına yaklaşan ve kimliği henüz tespit edilemeyen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

evinin-onunde-ugradigi-silahli-saldirida-916658-272384.jpg

KURŞUNLAR GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

Kuşunlar Barış'ın göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Barış kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyup dışarı çıkan Barış'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

evinin-onunde-ugradigi-silahli-saldirida-916665-272384.jpg

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk kontrolde Eser Barış'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Barış'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

evinin-onunde-ugradigi-silahli-saldirida-916660-272384.jpg

Polis, cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

