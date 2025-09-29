Kantinden şeker alan 9 öğrenci zehirlendi! Ambulanslar peş peşe geldi

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Hamzabey Mahallesi'nde bulunan Hamzabey Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul kantininden şeker satın alan 9 öğrenci, ürünü tükettikten bir süre sonra mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler yaşamaya başladı. Öğrencilerdeki rahatsızlık belirtileri üzerine okul idaresi, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

OKULA ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Okul yetkililerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından, okula çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi yönlendirildi. Okula ulaşan sağlık görevlileri, rahatsızlanan öğrencilere ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından öğrencilerin hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

ÖĞRENCİLER HASTANELERDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirme sonrası, 4 öğrenci ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi. Diğer 5 öğrenci ise ailelerinin talebi üzerine, kendi özel araçlarıyla hastanelere götürüldü. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin tedavisine başlandığı öğrenilirken, yetkililer tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.