Kantinden şeker alan 9 öğrenci zehirlendi! Ambulanslar peş peşe geldi

Kantinden şeker alan 9 öğrenci zehirlendi! Ambulanslar peş peşe geldi
Yayınlanma:
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir ortaokulda, kantinden aldıkları şekeri tükettikten sonra rahatsızlanan dokuz öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Hamzabey Mahallesi'nde bulunan Hamzabey Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul kantininden şeker satın alan 9 öğrenci, ürünü tükettikten bir süre sonra mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler yaşamaya başladı. Öğrencilerdeki rahatsızlık belirtileri üzerine okul idaresi, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

kantinden-seker-alip-yiyen-9-ogrenci-ze-938178-278585.jpg

Düğün yemeği zehirledi: 15 kişi hastanelik olduDüğün yemeği zehirledi: 15 kişi hastanelik oldu

OKULA ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Okul yetkililerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından, okula çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi yönlendirildi. Okula ulaşan sağlık görevlileri, rahatsızlanan öğrencilere ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından öğrencilerin hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

bursa.jpg

ÖĞRENCİLER HASTANELERDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirme sonrası, 4 öğrenci ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi. Diğer 5 öğrenci ise ailelerinin talebi üzerine, kendi özel araçlarıyla hastanelere götürüldü. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin tedavisine başlandığı öğrenilirken, yetkililer tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Türkiye
Komisyonda 13'üncü toplantı: Kimlerin dinleneceği belli oldu!
Komisyonda 13'üncü toplantı: Kimlerin dinleneceği belli oldu!
Güllü'nün patronundan şok iddia! "Görmemesi gereken bir şey gördü"
Güllü'nün patronundan şok iddia! "Görmemesi gereken bir şey gördü"