Düğün yemeği zehirledi: 15 kişi hastanelik oldu

Kütahya’da düğün yemeğinden yiyen 11’i çocuk 15 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde düzenlenen bir düğün sırasında meydana geldi. Davetlilere ikram edilen pilav ve tavuk yemeğini tüketen bazı kişilerde, kısa bir süre sonra karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler görülmeye başlandı.

15 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Bu belirtiler 11’i çocuk 15 kişide kendini gösterdi. Kütahya Şehir Hastanesine başvuran 15 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

15 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yemekten numune alınırken, polis ekipleri aynı işletmeden 3 kişiyi ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürdü.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma devam ediyor.