Düğün yemeği zehirledi: 15 kişi hastanelik oldu

Düğün yemeği zehirledi: 15 kişi hastanelik oldu
Yayınlanma:
Kütahya'da 11'i çocuk 15 kişi düğünde yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Soruşturma kapsamında düğün salonu görevlisi 3 kişi polis merkezine götürüldü.

Kütahya’da düğün yemeğinden yiyen 11’i çocuk 15 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde düzenlenen bir düğün sırasında meydana geldi. Davetlilere ikram edilen pilav ve tavuk yemeğini tüketen bazı kişilerde, kısa bir süre sonra karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler görülmeye başlandı.

kutahyada-dugun-yemeginden-zehirlenen-1-937288-278313-1.jpg

15 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Bu belirtiler 11’i çocuk 15 kişide kendini gösterdi. Kütahya Şehir Hastanesine başvuran 15 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmışlardı: 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktıZehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmışlardı: 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı

15 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

kutahyada-dugun-yemeginden-zehirlenen-1-937291-278313-1.jpg

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yemekten numune alınırken, polis ekipleri aynı işletmeden 3 kişiyi ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürdü.

Sivas'ta 'gıda zehirlenmesi' şüphesi: 53 üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldıSivas'ta 'gıda zehirlenmesi' şüphesi: 53 üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Türkiye
Beyoğlu'nda İnan Güney'e destek konvoyu oluşturuldu
Beyoğlu'nda İnan Güney'e destek konvoyu oluşturuldu
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alacak
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alacak