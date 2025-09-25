Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmışlardı: 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 22 Eylül'de Eyüpsultan Topçular Mahallesi'nde meydana geldi. Yücel ve Aleyna Birkent çifti, çocukları 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa Rabia ile birlikte yedikleri yemekten sonra fenalaştı.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldılar: 4 ve 2 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetti

Hastaneye götürülen aileden Aleyna Birkent'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Baba ve çocuklar ise yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Ertesi sabah çocukları yeniden fenalaşan baba, onları tekrar hastaneye götürdü. Ancak 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa Rabia yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Aleyna Birkent'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ailenin hastaneye giriş anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde annenin tekerlekli sandalyeyle hastaneye getirildiği, çocukların anneanne ve babanın kucağında içeri girdiği, ayrıca annenin sedyeyle taşındığı anlar yer aldı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.