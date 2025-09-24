Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldılar: 4 ve 2 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetti

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde yedikleri yemekten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 2 ve 4 yaşındaki iki kardeş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde aynı aileden iki küçük çocuk, yedikleri yemekten sonra fenalaşarak kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Eyüpsultan'ın Topçular Mahallesi’nde yaşayan Yücel ve Aleyna Birkent çifti, 22 Eylül’de çocukları Alparslan (4) ve Melisa Rabia (2) ile birlikte yemek yedikten sonra rahatsızlandı. Kusma şikayetiyle hastaneye başvuran aileden anne Aleyna Birkent’in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Tedavi altına alınan anne hastanede kalırken, baba ile çocukları ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ertesi gün sabah saatlerinde çocuklarının yeniden fenalaşması üzerine baba Yücel Birkent, onları tekrar hastaneye götürdü. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen küçük Alparslan ve Melisa Rabia kurtarılamadı.

Olayın ardından iki kardeşin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İhracatçılar Meclisi Başkanı Gültepe'nin evine şafak baskını: TİM'den açıklamaİhracatçılar Meclisi Başkanı Gültepe'nin evine şafak baskını: TİM'den açıklama

Kahramanmaraş’ta iki grup çatıştı: 4 yaralıKahramanmaraş’ta iki grup çatıştı: 4 yaralı

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

