İhracatçılar Meclisi Başkanı Gültepe'nin evine şafak baskını: TİM'den açıklama
Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gelen bir ihbar üzerine Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe’nin Büyükçekmece’deki villasına jandarma tarafından baskın yapıldı. TİM, konuya ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devraldığı, Habertürk, Show TV, Bilgi Üniversitesi dahil 121 şirketi bünyesinde bulunduran Can Holding'e yönelik soruşturma genişliyor.

Soruşturma kapsamında gelen bir ihbar üzerine 16 Eylül’de Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe’nin Büyükçekmece'deki villasına jandarma tarafından sabaha karşı baskın yapıldı.

TİM, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Gültepe'nin evinin arandığı bilgisi doğrulanırken, Can Holding soruşturması kapsamında teknik takipte olan bir şüphelinin telefonunun bölgeden baz sinyali vermesi üzerine, Gültepe'nin konutunun olduğu sitede bazı evlerin bu kapsamda arandığı belirtildi.

"KONUTUNUN OLDUĞU SİTEDE BAZI EVLERDE ARAMA YAPILDI"

Halktv.com.tr'nin haberinin ardından Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Medyada bugün yer alan 'TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin evine şafak baskını' başlıklı haberle ilgili aşağıdaki açıklamayı bilginize sunarız. TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin Can Holding’in sahipleri ve yöneticileriyle herhangi bir kişisel tanışıklığı ya da ticari bağlantısı yoktur. Tamamıyla kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haberlerle ilgili kamuoyunu aydınlatma ihtiyacı duyulmuştur.

Can Holding soruşturması kapsamında teknik takipte olan bir şüphelinin telefonunun bölgeden baz sinyali verdiği gerekçesiyle Gültepe’nin konutunun da olduğu sitede bazı evlerde jandarma tarafından arama yapılmıştır. Aileden kimsenin olmadığı bir anda yapılan aramada, sadece evdeki görevli yer almıştır. Dolayısıyla aile mensuplarının büyük korku ve panik yaşadıkları gibi ifade gerçeği yansıtmamaktadır.

İçişleri Bakanlığı gerekli inceleme ve tahkikatları başlatmıştır.
Bu konuda resmi makamlar ile Mustafa Gültepe dışında yapılacak açıklamalara itibar edilmemesini; belgeye dayanmayan gerçek dışı beyan, iddia ve haberlerle ilgili yasal hakkımızı kullanacağımızı bilgilerinize sunarız.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

