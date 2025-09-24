Son Dakika |İhracatçılar Meclisi Başkanı Gültepe'nin evine şafak baskını

Habertürk, Show TV, Bilgi Üniversitesi dahil 121 şirketi bünyesinde bulunduran Can Holding'e yönelik soruşturma genişliyor.

Soruşturma kapsamında gelen bir ihbar üzerine 16 Eylül’de Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe’nin Büyükçekmece'deki villasına jandarma tarafından sabaha karşı baskın yapıldı.

İddiaya göre jandarma eve kapıları kırarak girdi. O sırada evde Mustafa Gültepe’nin eşi ve ailesi vardı. Gültepe'nin ise yurtdışında olduğu öğrenildi.

Baskınla uyanan aile büyük korku ve panik yaşadı.

Jandarma baskını sonrasında İçişleri Bakanlığı da harekete geçti ve süreci incelemek üzere müfettiş görevlendirdi.

MUSTAFA GÜLTEPE KİMDİR?

1968 Trabzon Tonya doğumlu olan iş insanı Mustafa Gültepe, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yanı sıra İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin de (İHKİB) başkanlığını yürütüyor.

1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Gültepe 1997 yılında İstanbul Üniversitesi'nde MBA yüksek lisansını tamamladı, mezun olduktan sonra 1992 yılında Taha Tekstil'de sektöre girdi.

30 yıldır hazır giyim sektöründe olan Gültepe; İstanbul, Sakarya ve Malatya'daki üretim tesislerinde yaklaşık 3.400 kişi istihdam ediyor.

Gültepe evli ve üç çocuk basası

