Can Holding soruşturmasının fitilini YÖK mü ateşledi? Bilgi Üniversitesi'nin kayyumu konuştu

Can Holding'e yönelik kara para aklama soruşturmasının holdingin bünyesindeki Bilgi Üniversitesi'ne yönelik YÖK denetimi ile başladığı iddia edildi.

Habertürk ve Show TV'yi de bünyesinde barından Can Holding'e kara para aklama iddiaları ile 11 Eylül'de el konuldu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), soruşturma kapsamında holdinge ait İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne de el koymuştu.

"BİZE KAYYUM DEMEYİN"

Üniversite yönetimine kayyum olarak atanan heyet, geçen hafta fakülte dekanlarıyla bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Heyet üyeleri, “olumsuzluğu çağrıştırdığı gerekçesiyle kendilerine kayyım değil geçici mütevelli heyeti denmesini istediklerini” belirtti.

CAN HOLDİNG'E SORUŞTURMANIN FİTİLİ BURADAN MI ATEŞLENDİ?

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre; Toplantıda heyet üyeleri dekanlara, Can Holding soruşturmasının, YÖK denetimlerinin ardından açıldığını belirtti. 2024 Aralık ayında Bilgi Üniversitesi’ne yapılan YÖK denetiminin ardından “şaibeli işlemler tespit edildiği, bunun sonucunda bir rapor yazıldığı ve bu nedenle soruşturmanın başladığı” iddia edildi.

Can Holding’e yöneltilen suçlamalar arasında "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" bulunuyor.

MAAŞLAR ÖDENECEK ARA ZAM YAPILACAK

Toplantıda mali durumla ilgili güvence verildi. Heyet, bankalardaki blokajların kaldırıldığını ve çalışan maaşlarının sorunsuz ödeneceğini söyledi. Kayyum heyeti, “tüm mâli sorunların peyderpey çözüleceğini” dile getirdi.

Çalışanların, Can Holding döneminde verilmeyen temmuz ara zammının yapılacağı; servis (shuttle) hizmeti gibi sözleşmesel hakların da yeniden sağlanacağı belirtildi.

Geçici mütevelli heyeti, okulun akademik harcama kalemlerinden ilk ödemenin yapıldığını da açıkladı, ancak detay paylaşmadı. Heyet, hedeflerinin “kurumun itibarını korumak” olduğunu yineledi. Toplantıda, YÖK ile birlikte bu doğrultuda çalışacakları ifade edildi.

Öte yandan, üniversite rektörü Ege Yazgan’ın, yeni kayıt olan öğrencilere yönelik oryantasyon etkinliğinde “protesto olma ihtimali” gerekçesiyle konuşma yapmayacağı öğrenildi. Yazgan, etkinlikte fakülte dekanlarından birinin konuşmasını istedi.

Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturmada 'suç örgütü kurmak', 'vergi kaçakçılığı', 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlaması kapsamında gözaltına alınan Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can tutuklanmıştı.

Şüpheli Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can ve Murat Can ise halen aranıyor.

Yönetim Kurulu Başanı Kenan Tekdağ ise ev hapsi şartı ile salıverildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

