Son Dakika | Doğa Koleji'ne kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Can Holding'in 9 şirketine daha kayyum

DOĞA KOLEJİ'NE KAYYUM

Sözcü TV Muhabiri Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada bir şirkete daha kayyum atandığı belirtildi.

Başsavcılığın, CMK 133/1 ve 133/4.a.7 maddeleri uyarınca bir şirkete daha kayyum atandığını duyurduğu belirtildi.

Buna göre Can Holding’e bağlı “Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi” Unvanı ile faaliyetlerini yürüten “İTÜ ETA VAkfı Doğa Koleji”ne TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verildi.