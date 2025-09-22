Son Dakika | Doğa Koleji'ne kayyum atandı

Son Dakika | Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Yayınlanma:
Can Holding soruşturması kapsamında daha öne el konulan şirketlerin dışında faaliyetini sürdüren Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri A.Ş.'ye bağlı İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'ne kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

DOĞA KOLEJİ'NE KAYYUM

Sözcü TV Muhabiri Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada bir şirkete daha kayyum atandığı belirtildi.

Başsavcılığın, CMK 133/1 ve 133/4.a.7 maddeleri uyarınca bir şirkete daha kayyum atandığını duyurduğu belirtildi.

Buna göre Can Holding’e bağlı “Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi” Unvanı ile faaliyetlerini yürüten “İTÜ ETA VAkfı Doğa Koleji”ne TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

