Can Holding'in 9 şirketine daha kayyum
Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmada, 9 şirkete daha kayyum atandığını duyurdu.

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK incelemelerine dayandırarak başlattığı soruşturma kapsamında Can Holding'e 11 Eylül'de operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı. Kenan Tekdağ adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 4 kişi ise tutuklanmıştı.

121 ŞİRKETE KAYYUM ATANMIŞTI

Habertürk, Show TV, Bloomberg HT, Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Golden Hill otelleri, Özel Mediza Hastanesi, Vip Transport gibi önemli şirketleri bünyesinde bulunduran Can Holding'e ait 121 şirkete el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmıştı.

Show TV, Habertürk, Doğa Okulları... İşte Can Holding'in el konulan 121 şirketinin listesiShow TV, Habertürk, Doğa Okulları... İşte Can Holding'in el konulan 121 şirketinin listesi

İSTANBUL BAŞSAVCILIĞINA DEVREDİLDİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devretmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 şirkete daha kayyum atandığını, soruşturmanın TMSF, MASAK, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığıyla işbirliği içerisinde genişletilerek devam edeceğini bildirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

