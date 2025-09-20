İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Can Holding açıklaması: Soruşturma genişletilerek devam edecek

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ’ın da aralarında yer aldığı 6 kişi perşembe sabahı gözaltına alındı.

Tekdağ ve diğer isimler 15 Eylül'de Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmiş, hakimlik Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can hakkında tutuklama kararı verirken M. Kenan Tekdağ hakkında ise, ev hapsi ve yurtdışı yasağı şeklinde adli kontrolle kararı verdi.

Can Holding'in 9 şirketine daha kayyum

121 ŞİRKETLE İLGİLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla başlatıldığı söylenen soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.

SHOW TV, Habertürk'ün de bulunduğu medya kuruluşları ile Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji'nin de aralarında bulunduğu eğitim kuruluşlarının da bulunduğu 121 şirketle ilgili de işlem başlatıldı.

YETKİSİZLİK KARARI VERMİŞTİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı başlatmış ancak daha sonra yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devretti.

Bu haberin kamuoyuna yansıması üzerine Başsavcılık'tan açıklama geldi.

Talepleri üzerine Sulh Ceza Hakimliğince 9 şirkete daha kayyum atandığının belirtildiği açıklamada, soruşturmanın genişletilerek devam edileceği bildirildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Can Holding” yetkilileriyle ilgili Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama ve Nitelikli Dolandırıcılık suçları yönünden yürütülmekte olan soruşturma kapsamında daha önce el koyma tedbiri uygulanan hakkında kayyım ataması kararı verilen Holding bünyesinde başkaca şirketlerin olduğu ve bu şirketlerin

aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği, yapılan incelemede söz konusu şirketler üzerinde yüklü miktarla mal varlığı olduğu ve herhangi tedbire konu edilmediği tespit edildiğinden;

9 ŞİRKETE DAHA KAYYUM ATANDI

Şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek suçtan elde edilen gelirlerin aklanması amacına hizmet ettikleri ve bu eylemleri şirketlerin faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri hususunda kuvvetli şüphenin ve tespitlerin bulunduğu, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla CMK 133/1 ve CMK 133/4.a.7 maddeleri ile 04/02/2025 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 7539 sayılı kanunun 7. Maddesi uyarınca yapılan değişiklik doğrultusunda 7145 sayılı kanunun geçici 2. Maddesi uyarınca tespiti yeni yapılan (9) şirketin yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun; bahse konu şirketlerin yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyımın(TMSF) onayına bağlı kılındığı veya yönetim organının yetkilerinin ya da yönetim organının yetkileri ile birlikte ortaklık payları ve menkul kıymetler idare yetkilerinin tümüne kayyıma (TMSF) verilmesi yetkisiyle birlikte kayyım olarak atanmasına Cumhuriyet Başsavcılığımızın bugün tarihli talebi üzerine İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince karar verilmiştir.

"SORUŞTURMA GENİŞLETİLECEK"

Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde TMSF, MASAK, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığıyla işbirliği içerisinde genişletilerek devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."