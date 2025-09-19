Son Dakika | Can Holding soruşturmasında kritik gelişme! Tartışma konusu olmuştu

Aralarında Habertürk, SHOW TV, Bloomberg TV, Doğa Koleji gibi çok sayıda şirketi bulunduran Can Holding'e 11 Eylül'de Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon başlattı.

Habertürk'ün binasına jandarma gitti.

Türkiye'nin en büyük şirketlerinde payı olan ve Habertürk grubunun sahini holdinge yönelik operasyonun nedenk Küçükçekmece'de başlatıldığı kafa soru işaretleri yaratmıştı.

Soruşturma ile ilgili kritik bir karar geldi.

Soruşturmanın Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından yönetilemeyeceğine karar verildi.

Soruşturmaya artık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek. Soruşturma dosyanın Başsavcılığın Örgütlü Suçlar Bürosu'na devredildiği öğrenildi.

AKP MEDYASI: SİGARA BARONLARI

AKP'nin iktidarı medyasından Sabah, Can Holding hakkında dikkat çeken bir haber yayımladı.

Sabah, Can Holding'in 11 ayrı ülkede 1 milyar dolarlık kaçak sigara piyasasını yönettiği iddia etti.

Sabah, haklarında yakalama kararı çıkarılan Murat Can ve Mehmet Şakir Can'ın daha önce Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi'nce (OLAF) başlatılan bir soruşturmada küresel baron olarak geçtiğini ileri sürdü.

İktidar medyası Can Holding'in 2020'de Belçika Gümrük Soruşturma Dairesi'nin (FOD Antwerp) tarafından takip alındığın belirtti.

Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturmada 'suç örgütü kurmak', 'vergi kaçakçılığı', 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlaması kapsamında gözaltına alınan Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can tutuklanmıştı.

Şüpheli Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can ve Murat Can ise halen aranıyor.

Yönetim Kurulu Başanı Kenan Tekdağ ise ev hapsi şartı ile salıverildi.