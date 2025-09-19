Son Dakika | Can Holding soruşturmasında kritik gelişme! Tartışma konusu olmuştu

Son Dakika | Can Holding soruşturmasında kritik gelişme! Tartışma konusu olmuştu
Yayınlanma:
Son dakika... Can Holding hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma hakkında yetkisizlik kararı verildi. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek.

Aralarında Habertürk, SHOW TV, Bloomberg TV, Doğa Koleji gibi çok sayıda şirketi bulunduran Can Holding'e 11 Eylül'de Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon başlattı.

Habertürk'ün binasına jandarma gitti.

Türkiye'nin en büyük şirketlerinde payı olan ve Habertürk grubunun sahini holdinge yönelik operasyonun nedenk Küçükçekmece'de başlatıldığı kafa soru işaretleri yaratmıştı.

Soruşturma ile ilgili kritik bir karar geldi.

Soruşturmanın Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından yönetilemeyeceğine karar verildi.

Soruşturmaya artık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek. Soruşturma dosyanın Başsavcılığın Örgütlü Suçlar Bürosu'na devredildiği öğrenildi.

AKP MEDYASI: SİGARA BARONLARI

AKP'nin iktidarı medyasından Sabah, Can Holding hakkında dikkat çeken bir haber yayımladı.

Sabah, Can Holding'in 11 ayrı ülkede 1 milyar dolarlık kaçak sigara piyasasını yönettiği iddia etti.

Sabah, haklarında yakalama kararı çıkarılan Murat Can ve Mehmet Şakir Can'ın daha önce Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi'nce (OLAF) başlatılan bir soruşturmada küresel baron olarak geçtiğini ileri sürdü.

İktidar medyası Can Holding'in 2020'de Belçika Gümrük Soruşturma Dairesi'nin (FOD Antwerp) tarafından takip alındığın belirtti.

Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturmada 'suç örgütü kurmak', 'vergi kaçakçılığı', 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlaması kapsamında gözaltına alınan Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can tutuklanmıştı.

Şüpheli Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can ve Murat Can ise halen aranıyor.

Yönetim Kurulu Başanı Kenan Tekdağ ise ev hapsi şartı ile salıverildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Siyaset
YSK'nın tarihi CHP kararı için dakikalar kaldı! Hem siyasette hem ekonomide nefesler tutuldu
YSK'nın tarihi CHP kararı için dakikalar kaldı! Hem siyasette hem ekonomide nefesler tutuldu
Yusuf Tekin'in okulda gören öğretmen şoke oldu
Yusuf Tekin'in okulda gören öğretmen şoke oldu