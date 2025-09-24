Kahramanmaraş’ta iki grup çatıştı: 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta iki grup çatıştı: 4 yaralı
Yayınlanma:
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, olaya karışan 3 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, 3 kişi tutuklandı.

Olay, Yusuflar Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan iki grup arasında kısa sürede silahlı kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, olaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 3 tabanca, 3 bıçak, 74 tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Marmara'da korkulan senaryo 1 ay içinde yaşanabilir: Uzmanlar uyardı!Marmara'da korkulan senaryo 1 ay içinde yaşanabilir: Uzmanlar uyardı!

Manisa’da midibüs yayaya çarptı: O anlar kameradaManisa’da midibüs yayaya çarptı: O anlar kamerada

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Doğukan Güngör veda etti
Doğukan Güngör veda etti
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
Ahmet Ercan 'büyük depremin habercisi' diyerek açıkladı: Bir an önce taşının
İlkin Aydın'la ilgili skandal iddia: Gerçek ortaya çıktı
Satılık ve kiralık fiyatlarında yükselişin ayak sesleri: Tarih vererek açıkladılar
Sıcak havalar zorluyor: Yeni rapor yayımlandı
Yeni rapor yayımlandı
Yağmur yok, sıcak havalar zorluyor
Sıra Mansur Yavaş’a mı geldi?
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Türkiye
TBMM'de yemek ücretlerine zam: Milletvekilleri bu fiyatlarla nasıl yemek yiyecek!
TBMM'de yemek ücretlerine zam: Milletvekilleri bu fiyatlarla nasıl yemek yiyecek!
Nevşehir'de okulda facia: Nefes borusuna kek kaçan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Nevşehir'de okulda facia: Nefes borusuna kek kaçan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Son dakika | Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı
Son dakika | Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı