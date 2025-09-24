Kahramanmaraş’ta iki grup çatıştı: 4 yaralı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, 3 kişi tutuklandı.

Olay, Yusuflar Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan iki grup arasında kısa sürede silahlı kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, olaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 3 tabanca, 3 bıçak, 74 tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

