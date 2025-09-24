Manisa’da midibüs yayaya çarptı: O anlar kamerada

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün çarptığı kadın yaralandı.

Kaza, Subaşı Mahallesi Çamlıca Sokak’ta meydana geldi. Ali Elden (39) yönetimindeki 45 J 6259 plakalı işçi servisi midibüs, park halindeki otomobiline binmeye çalışan Nuran Erbaktı’ya çarptı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Erbaktı hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Midibüs sürücüsü Ali Elden, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının otomobiline binmek için kapıyı açtığı sırada midibüsün çarpması ve yere düşmesi yer aldı.

