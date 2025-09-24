Kanser ilaçlarında büyük skandal: İmha edilen ilaçlar SGK'ya faturalandırılmış

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Sayıştay denetçilerinin hazırladığı rapordaki bulgulara dikkat çekti. Rapora göre, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve ilaç hazırlama cihazlarının birbiriyle entegre çalışmaması, kemoterapi ilaçlarının etkin bir şekilde takip edilmesini engelliyor.

Denetimler sırasında, bazı hastanelerin ilaçları kutu bazında kaydederken, diğerlerinin miligram üzerinden kayıt tuttuğu; tedavi sonrası artan ilaçların yeniden stok sistemine dahil edilmediği ve imha edilen bazı ilaçların hastalara kullanılmış gibi gösterilerek Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edildiği tespit edildi. Bakırlıoğlu, bu usulsüzlüklerin kamu zararına yol açtığını vurguladı.

"BU KABUL EDİLEMEZ BİR SKANDALDIR"

Durumu "kabul edilemez bir skandal" olarak nitelendiren Bakırlıoğlu, şunları kaydetti:

“Kanser hastalarının hayatını doğrudan ilgilendiren kemoterapi ilaçlarında düzensizlik ve keyfiyet hakim. Sayıştay’ın ortaya koyduğu tabloya göre; artan ilaçların stoğa girişi yapılmıyor, imha edilen ilaçlar hastaya verilmiş gibi gösterilerek Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura ediliyor. Yani hem kamu zarara uğratılıyor hem de sistemde denetim zafiyeti oluşuyor. Sağlık Bakanlığı’nın bu konudaki genelgeleri bile sahada uygulanmıyor."

BAKANLIĞA ENTEGRASYON ÇAĞRISI

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Sağlık Bakanlığı'nı derhal harekete geçmeye davet ederek çözüm önerilerini şu sözlerle sıraladı:

"Bu tabloyu düzeltmek için Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi ve ilaç hazırlama yazılımlarının acilen entegre edilmesi, ilaçların edinimden imhaya kadar her aşamada kayıt altına alınması gerekiyor. Kamu kaynaklarını korumak ve hastaların tedavi süreçlerini güvence altına almak bakanlığın birinci görevidir."