AKP MYK toplanıyor

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yeni yılın ilk toplantısını bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştiriyor. İktidar partisinin en üst karar organı olan MYK'da, iç ve dış politikadaki son gelişmelerin yanı sıra, parti faaliyetlerine dair pek çok kritik başlık masaya yatırılacak.

İKTİDARIN "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" AJANDASI

Toplantının ana gündem maddeleri arasında iktidarın sıkça vurgu yaptığı "Terörsüz Türkiye" süreci yer alıyor. Bu kapsamda; güvenlik politikalarının işleyişi, sahadaki son durum ve ilgili kurumların yürüttüğü çalışmaların MYK üyeleriyle paylaşılması ve sürecin gidişatının değerlendirilmesi öngörülüyor.

ÇARŞI PAZARIN ATEŞİ MASADA

Ancak toplantının en yakıcı başlığı kuşkusuz ekonomi. Uygulanan ekonomi politikalarının sokağa yansıması, vatandaşın belini büken enflasyonla mücadele süreci, yatırım ve istihdam odaklı adımlar Erdoğan ve kurmayları tarafından değerlendirilecek. Toplantıda, vatandaşın ekonomik beklentilerine ve geçim derdine yönelik atılacak adımların da konuşulması bekleniyor.

BELEDİYELER VE HALKIN ŞİKAYETLERİ MERCEK ALTINDA

Yerel yönetimlere ilişkin stratejiler de toplantının önemli başlıkları arasında. Belediyelerin çalışmaları ve hizmet performansları sorgulanırken, yerel yönetimlerde izlenecek yeni yol haritasının ele alınması planlanıyor.

Öte yandan toplantıda, vatandaşlardan gelen talep, öneri ve özellikle şikâyetlerin ele alınması, kamuoyundaki beklentilerin masaya yatırılması ve buna göre bir rota çizilmesi bekleniyor.