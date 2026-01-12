AKP'nin 400 vekil planı belli oldu: Düğmeye bastılar

İktidar referandumsuz anayasa değişikliği için ihtiyaç duyduğu 400 milletvekili sayısına ulaşmak için atacağı adımları belirlerken kulislerde “Meclis aritmetiği bizim açımızdan sorun değil” değerlendirmesi yapıldığı ortaya çıktı.

Yeterli sayı için iki yolu bulunan AKP'nin “stratejik hedefi” Meclis'i yeniden şekillendirmek üzerine kuruldu.

AKP'NİN 400 VEKİL PLANI BELLİ OLDU

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; referandumsuz anayasa değişikliği için gerekli 400 milletvekili sayısına ulaşmak için sık sık değerlendirmeler yapılmaya başlandı. İttifaka dışarıdan destek ihtimalini hesaplayan iktidar partisi ikinci hamleyi de transferler üzerine kurdu. Parti kurmaylarının, kritik eşik olan 360 ve 400 sayılarının ayrı ayrı hesaplandığı, özellikle 400 sayısına ulaşmanın “stratejik hedef” olarak belirlendiği ifade ediliyor.

Yeni Yol Grubu’nun mevcut yapısını sürdüremeyeceği ve önümüzdeki dönemde dağılmasının yüksek ihtimal olduğu dile getirilen AKP kulislerinde, gruptan ayrılacak milletvekillerinin bir bölümünün bağımsız kalmak yerine AKP saflarına katılabileceği öne sürülüyor.

Anayasa sürecine yaklaşılırken bu kopuşların hızlanabileceği ifade edilirken kulislerde en net konuşulan başlıklardan biri, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi milletvekillerine yönelik temaslar oldu.

DÜĞMEYE BASTILAR

DEVA ve Gelecek'ten bazı isimlerin AKP’ye geçişe sıcak baktığı, birebir görüşmeler yapıldığı iddia edilirken bazı temasların “olgunlaştığı” konuşuluyor. Hali hazırda bağımsız olan bazı milletvekillerinin de AKP’ye katılımı üzerinden hesap yapıldığı belirtiliyor. Anayasa süreci netleştiğinde bu geçişlerin kamuoyuna yansıtılabileceği konuşuluyor.

CHP ve İYİ Parti’den bazı milletvekillerinin de transfer listesinde olduğu yönünde iddialar atılırken AKP kaynaklarının “Her partiden görüşülen isimler var” dediği kulislerde konuşuluyor. Şimdilik dar bir çerçevede ve kamuoyuna yansımayacak şekilde yürütüldüğü iddia edilirken kritik oylamalar öncesinde sürpriz geçişlerin yaşanabileceği konuşuluyor.

Muhalefet kulislerinde ise bu geçişler için “Meclis iradesine yönelik siyasi mühendislik” eleştirileri yapılırken anayasa gibi toplumsal mutabakat gerektiren bir konuda, vekil transferleri üzerinden çoğunluk sağlanmaya çalışılmasının demokratik meşruiyeti zedeleyeceği yorumları yapılıyor.