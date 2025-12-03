Spotify Wrapped 2025 yayında! İşte en çok dinlenenler

Spotify, kullanıcıların yıl boyunca en çok dinlediği şarkıları, favori sanatçıları ve müzik türlerini analiz eden "Wrapped " listelerini yayımladı.

2025 yılı verilerine göre Türkiye'de en çok dinlenen şarkı, BLOK3 imzalı "Sevmeyi Denemedin" oldu. Zirvenin en yakın takipçisi ise Semicenk'in "Sen Kaldın" parçası oldu.

Listenin üçüncü sırasında BLOK3 ve Ati242 iş birliği "Keşke" yer alırken, dördüncü sıraya Era7capone, Poizi ve SNOW'un "Sonbahar" parçası yerleşti. İlk beşi tamamlayan şarkı ise Dedublüman ile Aleyna Tilki'nin hiti "Sana Güvenmiyorum" oldu.

ALBÜMLERDE 'MANİFESTO' LİDERLİĞİ

En çok dinlenen albümler kategorisinde, geçtiğimiz yılın da zirvesinde yer alan Ati242'nin "Manifesto" albümü, 2025'te de birinciliği kimseye kaptırmadı.

Yılın en büyük çıkışlarından birini yapan Manifest grubu, "Manifestival" albümüyle en çok dinlenen ikinci albüm oldu. Bu ikiliyi sırasıyla BLOK3'ün "Obsesif", Lvbel C5'in "Sözde Kimseler Sevmiyor" ve Melike Şahin'in "Akkor" albümleri takip etti.

KADIN SANATÇILAR YÜKSELİŞTE

Spotify verileri, kadın sanatçıların Türkiye'deki yükselişini de belgeledi. 2021 yılından bu yana en çok dinlenenler listelerindeki yerli kadın sanatçıların sayısı yüzde 90'dan fazla artış gösterdi.

Spotify'ın kadın sanatçıları desteklemek için yürüttüğü EQUAL programının verilerine göre, 2025'in en çok dinlenen kadın sanatçısı Sezen Aksu oldu. Minik Serçe'yi sırasıyla Gülşen, Hande Yener ve Ebru Gündeş takip etti. Listenin beşinci sırasında ise 2025 Eylül ayı EQUAL elçisi olan manifest yer aldı. Ayrıca Manifest, Spotify üzerinden sosyal medya veya mesajlaşma uygulamalarında "en çok paylaşılan sanatçı" ünvanını da kazandı.

DÜNYA 'BAD BUNNY' DEDİ

Global listelere bakıldığında ise dünya çapında 19,8 milyarın üzerinde dinlenmeye ulaşan Bad Bunny, 2025'te Spotify'ın en çok dinlenen sanatçısı oldu. 2024'ün lideri Taylor Swift ikinci sıraya gerilerken; onları The Weeknd, Drake ve Billie Eilish takip etti.

Dünya genelinde 2025'in en çok dinlenen şarkısı ise 1,7 milyardan fazla dinlenmeyle Lady Gaga ve Bruno Mars düeti "Die With A Smile" oldu. Listenin ikinci sırasında Billie Eilish'ten "Birds Of A Feather", üçüncü sırasında ise ROSÉ ve Bruno Mars iş birliği "APT." yer aldı. İlk beşi Alex Warren'ın "Ordinary" ve Bad Bunny'nin "DtMF" parçaları tamamladı.