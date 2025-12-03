Yürek ısıtan görüntüler: Topladıkları mandalinaları engelli arkadaşlarına gönderdiler
Aydın'da ilkokul öğrencileri, minik elleriyle topladıkları mandanilaları Erzurum'daki Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim gören arkadaşlarına gönderdi.
MANDALİNALARI GÖRME ENGELLİ ARKADAŞLARINA GÖNDERDİLER
Sultanhisar'daki Kabaca Kavaklı İlkokulu'nda öğrenciler, Okul Müdürü Ahmet Tokkaya koordinesinde "Paylaşıyoruz, Tanıyoruz, Engelleri Aşıyoruz" projesi kapsamında, okul bahçesinde yetiştirdikleri mandalinaları uzak illerde eğitim gören öğrencilere göndermek için çalışma başlattı.
Proje kapsamında bahçeye giren öğrenciler, mandalinaları tek tek toplayarak kolilere yerleştirdi. Toplanan ürünler, Erzurum’daki Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine otobüs firması aracılığıyla gönderildi.
Meyveleri teslim alan öğretmen ve öğrenciler ise Kabaca Kavaklı İlkokulu'ndaki öğrencilere video çekerek teşekkür etti.
Kaynak:AA