Engelliler gününden bir gün önce! Tekerlekli sandalyedeki kişiyi yere düşürüp darbettiler

Yayınlanma:
İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir sitenin otoparkında akıl almaz bir saldırı yaşandı. 3 kişiden oluşan bir grup, tartıştıkları tekerlekli sandalyedeki kişiyi yere düşürerek darp etti.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Gökevler Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkı, insanlık dışı bir saldırıya sahne oldu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nden bir gün önce tekerlekli sandalyedeki bir kişi darp edildi.

Dün akşam saatlerinde otoparkta, tekerlekli sandalyede bulunan bir kişi ile kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişiden oluşan grup arasında tartışma çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle gruptakiler, tekerlekli sandalyedeki kişiye saldırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırganlar, tekerlekli sandalyede bulunan kişiyi yere düşürerek darp etti. Olayın ardından saldırganlar otoparktan kaçarak uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar yaralı kişiye yardıma koştu.

Kadın cinayetleri durmuyor! Eski eşini çocuklarının yanında katlettiKadın cinayetleri durmuyor! Eski eşini çocuklarının yanında katletti

Yaşanan dehşet dolu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasıyla olay büyük tepki topladı. Polis, kimlikleri belirlenmeye çalışılan şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Türkiye
Amasya'da sahte içki operasyonu: 2 tutuklama
Amasya'da sahte içki operasyonu: 2 tutuklama
Koca göl hartadan silindi! Bir zamanlar 'Kuş Cenneti'ydi
Koca göl hartadan silindi! Bir zamanlar 'Kuş Cenneti'ydi
Özel Bahçeli ve Erdoğan'ın TRT videosunu paylaştı! "Verilen söz tutulmalı"
Özel Bahçeli ve Erdoğan'ın TRT videosunu paylaştı! "Verilen söz tutulmalı"