Engelliler gününden bir gün önce! Tekerlekli sandalyedeki kişiyi yere düşürüp darbettiler

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Gökevler Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkı, insanlık dışı bir saldırıya sahne oldu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nden bir gün önce tekerlekli sandalyedeki bir kişi darp edildi.

Dün akşam saatlerinde otoparkta, tekerlekli sandalyede bulunan bir kişi ile kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişiden oluşan grup arasında tartışma çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle gruptakiler, tekerlekli sandalyedeki kişiye saldırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırganlar, tekerlekli sandalyede bulunan kişiyi yere düşürerek darp etti. Olayın ardından saldırganlar otoparktan kaçarak uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar yaralı kişiye yardıma koştu.

Yaşanan dehşet dolu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasıyla olay büyük tepki topladı. Polis, kimlikleri belirlenmeye çalışılan şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.