Kadın cinayetleri durmuyor! Eski eşini çocuklarının yanında katletti

Gaziantep’in Eyüpsultan Mahallesi’nde bulunan bir evde, saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, 8 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanan çiftten İbrahim Halil Caymaz, barışmak istediği Şerife Gelmeli ile tartıştı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Caymaz, eski eşini çocuklarının yanında bıçakladı.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ!

2 çocuk annesi kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan, aynı bıçakla kendisini de yaraladı. Mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunurken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Şerife Gelmeli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan İbrahim Halil Caymaz ise Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gelmeli'nin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



