Kadın cinayetleri durmuyor! Eski eşini çocuklarının yanında katletti

Yayınlanma:
Gaziantep’te İbrahim Halil Caymaz (32), 8 ay önce boşandığı Şerife Gelmeli'yi (32) çocuklarının yanında bıçaklayarak katletti.

Gaziantep’in Eyüpsultan Mahallesi’nde bulunan bir evde, saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, 8 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanan çiftten İbrahim Halil Caymaz, barışmak istediği Şerife Gelmeli ile tartıştı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Caymaz, eski eşini çocuklarının yanında bıçakladı.

bosandigi-esini-2-cocugunun-yaninda-bica-1045798-310346.jpg

KADIN HAYATINI KAYBETTİ!

2 çocuk annesi kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan, aynı bıçakla kendisini de yaraladı. Mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunurken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

7 buçuk yıl şiddet gördüğü eşini öldürmüştü: Serap hayatına sahip çıktığı için hapiste7 buçuk yıl şiddet gördüğü eşini öldürmüştü: Serap hayatına sahip çıktığı için hapiste

Sağlık ekipleri tarafından Şerife Gelmeli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan İbrahim Halil Caymaz ise Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gelmeli'nin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.


Kaynak:DHA

