Okuldan çıkan öğrencilerin üzerine araç sürdü!

Bursa'da kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü, okuldan çıkan öğrencilerin üzerine otomobilini sürdü. Tepki çeken görüntüler araç kamerasına yansırken, çevredekiler sürücüye tepki gösterdi.

ÖĞRENCİLERİN ÜZERİNE ARAÇ SÜRDÜ

Olay, 23 Aralık'ta saat 12.00 sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Bir sürücü, okuldan çıkan öğrencilerin üzerine otomobilini sürdüğü belirtildi. Söz konusu görüntü tepkilere yol açtı.

HAKARETLER SAVURDU

Öğrenciler ve veliler sürücüye tepki gösterirken, o anlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Kendisine tepki gösterenlere hakaret eden sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı. Söz konusu görüntüler tepkilere neden oldu.