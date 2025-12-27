Okuldan çıkan öğrencilerin üzerine araç sürdü!

Yayınlanma:
Bursa’da bir sürücü, okul çıkışında öğrencilerin üzerine otomobilini sürdü; çevredekilerin tepkisine rağmen hakaret ederek hızla uzaklaşan sürücünün tehlikeli anları araç kamerasına yansıdı.

Bursa'da kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü, okuldan çıkan öğrencilerin üzerine otomobilini sürdü. Tepki çeken görüntüler araç kamerasına yansırken, çevredekiler sürücüye tepki gösterdi.

Konteyner kentte yangın! Öğrencilerin eğitim gördüğü konteynerler yandıKonteyner kentte yangın! Öğrencilerin eğitim gördüğü konteynerler yandı

Son 4 yılın tablosunu paylaştı: "Enflasyon öğrencilerin üzerinden silindir gibi geçti"Son 4 yılın tablosunu paylaştı: "Enflasyon öğrencilerin üzerinden silindir gibi geçti"

ÖĞRENCİLERİN ÜZERİNE ARAÇ SÜRDÜ

Olay, 23 Aralık'ta saat 12.00 sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Bir sürücü, okuldan çıkan öğrencilerin üzerine otomobilini sürdüğü belirtildi. Söz konusu görüntü tepkilere yol açtı.

HAKARETLER SAVURDU

Öğrenciler ve veliler sürücüye tepki gösterirken, o anlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Kendisine tepki gösterenlere hakaret eden sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı. Söz konusu görüntüler tepkilere neden oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

