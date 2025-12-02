7 buçuk yıl şiddet gördüğü eşini öldürmüştü: Serap hayatına sahip çıktığı için hapiste

Kendisine şiddet uygulayan kocası Yasin Avcı'yı öldürdüğü gerekçesiyle Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan bir çocuk annesi Serap Avcı bugün hakim karşısına çıktı.

Duruşmada evli kaldığı süre boyunca eşinin şiddetine uğradığını anlatan Avcı, beraatını istedi.

Başkentte kadın cinayeti: Tartıştığı kadını başından vurarak katletti!

“YASİN BENİ DÖVÜP ODAYA KAPATTIĞINDA HEPSİ GİDİP MUTFAKTA OTURUYORDU"

Serap Avcı duruşmada, kocası Yasin Avcı'dan sistematik olarak şiddet gördüğünü belirtirken, maktulün ailesi ve avukatları ise şiddetin tanığının bulunmadığını ifade etti. Avcı, kendisine uygulanan şiddetin asıl tanıklarının, duruşma salonunda bulunan kayınvalidesi de dahil olmak üzere eşinin ailesi olduğunu söyledi. Avcı, “Yasin beni dövüp odaya kapattığında hepsi gidip mutfakta oturuyordu. Biri de gelip kapıyı çalıp halimi sormuyordu” dedi.

MAHKEMEDE MAKTULÜN AİLESİNDEN ŞİDDETİ MEŞRULAŞTIRAN İFADELER!

Serap Avcı, maktul Yasin Avcı'nın yakınlarının 'dövdüyse neden bırakmamış, neden çocuk yapmış? Sistematik şiddete uğradıysa neden şikayet etmedi?' şeklindeki ifadelerine karşı da mahkemedeki savunmasında, “Herkes korkuyordu Yasin’den. Ben de korkuyordum. Mahalledeki bir çok kişi ondan dayak yemiştir. Neden şikayetçi olmadınız diye soruyorsunuz. Şikayetçi olsa oraya geri gelecekti, bir şey değişmeyecekti” şeklinde konuştu.

Yargılama sonunda Avcı’nın tutukluluk devamına karar verilirken duruşma 9 Aralık saat 10:00’a ertelendi.

"SERAP 7,5 YIL BOYUNCA MARUZ KALDIĞI ŞİDDETİN NETİCESİNDE MEŞRU BİR SAVUNMA GERÇEKLEŞTİRDİ"

Duruşmanın ardından Küçükçekmece Adliyesi önünde açıklama yapıldı. “Erkek adalet değil gerçek adalet”, “Serap Avcı yalnız değildir”, “Serap’a özgürlük” sloganları atan kadınlar, "Bugün Serap Avcı'nın yargılandığı dava dosyasının 5’inci celsesi için “Serap İçin Feministler Kampanya Grubu” olarak Küçükçekmece Adliyesi'ndeydik. Bugün bu duruşma salonunda Cumhuriyet Savcısı duruşmada mütalaasını açıkladı. Bu mütalaada Serap’ın cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına ilişkin talepte bulunuldu. Ve mahkeme bugün tutukluluk halinin devamına karar verdi" dedi.

Açıklama şöyle:

"SERAP HAYATINA SAHİP ÇIKTIĞI İÇİN HAPİSTE"

"Bu davayı takip eden feministler olarak bu mütalaaya karşı söyleyeceklerimiz var. Çünkü Serap hayatına sahip çıktığı için hapiste. Biz bunu biliyoruz. Ve buna ek olarak şunu da biliyoruz. Bugün burada Serap hayatına sahip çıktığı için yargılanırken 20 ayı aşkın süredir tutuklu yargılanırken bugün bir haksız tahrik tartışması açıldı önümüze mütalaayla beraber. Ve biz biliyoruz ki bu haksız tahrik tartışmasının yapıldığı unsurlar Serap'ın tam da nasıl ölmemek için öldürmek zorunda kaldığına ilişkin bütün detayları içeriyor. Burada iddianamenin kopyalanıp yapıştırılmasından ibaret bir mütalaayla karşı karşıyayız. Tam da bu davayı takip etme nedenlerimizden biri zaten buradaki sistematik erkek şiddetini ortaya çıkartmak”

Serap Avcı'nın erkek şiddetine karşı hayatına sahip çıktığı ve meşru savunma nedeniyle her duruşmada beraat istediklerini anımsatan kadınlar şöyle devam etti:

"ERKEK ADALET DEĞİL, GERÇEK ADALET"

"Bugün Cumhuriyet Savcısı Serap'ın cezalandırılmasını ve bu cezaya haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti. Fakat biz biliyoruz ki aynı taleplerin meşru savunma için olduğu gibi değerlendirilmesi mümkün. Biz biliyoruz ki Serap’ın 7 buçuk yıl boyunca maruz kaldığı şiddetin neticesinde bir meşru savunma gerçekleştirdiği için beraatı gerekiyor. Bugün, bu celse mütalaa geldi. Ama biz bu duruşmayı takip eden feministler olarak bu mütalaayı kabul etmiyoruz. Bu mütalaanın kabulü mümkün değil. Erkek adalet değil, gerçek adalet için bu yargılamayı takip ediyoruz. Bir sonraki celse 9 Aralık'ta sabah saat 10’da gerçekleşecek. Tüm kadınları son celse için, karar duruşması için, Serap'a özgürlük demek için hayatına sahip çıktığı için, hapiste olan tüm kadınların tahliye edilmesi için Küçükçekmece Adliyesine çağırıyoruz"