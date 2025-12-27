Van'da ulaşıma kar engeli

Van-Bahçesaray karayolu, bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Özellikle yüksek rakımlı geçitlerde yoğunlaşan kar yağışı ve fırtına şeklindeki tipi, sürücüler için hayati tehlike oluşturmaya başlayınca yetkililer güvenlik önlemlerini artırdı.

KAYMAKAMLIKTAN "GÖRÜŞ MESAFESİ" UYARISI

Bahçesaray Kaymakamlığı, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, kar ve tipinin şiddetini artırdığını belirterek görüş mesafesinin güvenli sürüş sınırlarının altına düştüğünü vurguladı. Bu durumun kazalara davetiye çıkarmaması amacıyla Karayolları ekipleri, yolu Yukarı Narlıca Mahallesi mevkisinden itibaren çift yönlü olarak trafiğe kapattı.

İLÇEYE GİDİŞLER İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAH

Ana yolun kapanmasıyla birlikte Bahçesaray'a gitmek isteyen sürücüler için alternatif rota belirlendi. İlçeye ulaşım şu an için sadece Bitlis'in Hizan ilçesi üzerindeki yol üzerinden sağlanabiliyor. Karayolları ekipleri, yolun tekrar açılabilmesi için hava koşullarının düzelmesini beklerken, bölgede kar temizleme çalışmaları için teyakkuzda bekletiliyor.

Yetkililer, yola çıkacak sürücülerin güncel yol durumunu kontrol etmeleri ve araçlarında mutlaka kış ekipmanlarını bulundurmaları konusunda uyarılarda bulundu.