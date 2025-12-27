İmamoğlu tutuklanınca Kayseri'ye "uyan" demişti: Mahkeme kararını verdi

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart operasyonunda tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde protestolar düzenlenirken ptotestolara katılan ve sosyal medyadan paylaşım yapan çok sayıda vatandaşa gözaltı ve tutuklama yapılmıştı.

Sosyal medyada paylaşım yapanlar arasındaki üniversite öğrencisi Sultan Kılıç da 'suça alenen tahrik' iddiasıyla yargılananlar arasında yer almıştı.

İMAMOĞLU TUTUKLANINCA KAYSERİ'YE "UYAN" DEMİŞTİ

Kılıç, kişisel X hesabından, "Kolektif mücadele olmadan devrim olmaz. Kayserililer neredesiniz? 2 gündür sesiniz çıkmadı. Hakkınız gasbediliyor, farkında değil misiniz? Uyan Kayseri, uyan" şeklinde paylaşımda bulundu. Kılıç, ayrıca yine sosyal medya hesabından "Kurtuluş yok tek başına" yazısı bulunan bir fotoğrafı da "Kayseri'de eylemde bunu elimde tutacağım" notuyla paylaştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın paylaşımlar üzerine soruşturma başlattığı Kılıç gözaltına alınıp serbest bırakıldı, ardından hakkında "suç işlemeye alenen tahrik" suçlamasıyla dava açıldı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Kayseri 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Sultan Kılıç, savunmasında suçlamayı kabul etmediğini, ifadelerinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek, beraatini talep etti.

Kılıç'ın avukatı da "İddianameye konu paylaşımlar incelendiğinde, müvekkilimin yaptığı paylaşımlar 'elimde bu pankartı tutacağım' şeklindedir. Müvekkilimin bu paylaşımları herhangi bir suç unsuru içermemektedir" diyerek beraat talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren mahkeme, Kılıç'ın beraatine karar verdi. Gerekçeli kararda, sanığın eyleminin suç niteliği taşımadığı, bu nedenle üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

CUMHURİYET SAVCISI: SUÇA DAVET YOK, PROTESTO ÇAĞRISI VAR

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, şunları kaydetti:

"Sanığın olay tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle X hesabında yapılacak olan toplantı ve gösterilere herkesin katılım sağlaması yönünde paylaşım yaptığı, sanık hakkında 'suç işlemeye alenen tahrik etme' suçundan iddianame düzenlenmiş ise de; sanığın yapmış olduğu paylaşımda herhangi bir kimseyi suç işlemeye davet etmediği, sadece protesto ve gösterilere katılması yönünde bir paylaşım yaptığı, dolayısıyla üzerine atılı suçun yasal unsurlarının gerçekleşmediği, bu nedenle sanığın beraatine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur."