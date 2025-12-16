İnegöl’de uyuşturucu operasyonu: 2 kilo madde ele geçirildi

İnegöl’de uyuşturucu operasyonu: 2 kilo madde ele geçirildi
Yayınlanma:
Bursa’nın İnegöl ilçesinde narkotik ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda yaklaşık 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, 25 yaşındaki bir şüpheli tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı İnegöl Büro Amirliği ekipleri, Orhaniye Mahallesi’nde bulunan bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde bilgi aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İnegöl Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla gece saatlerinde adrese operasyon düzenlendi.

Evde gerçekleştirilen aramalarda yaklaşık 2 kilo bonzai, metanfetamin ve AMG türü uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında Sedef Z. (25) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

