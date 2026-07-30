İnat uğruna yaptı! Sadece 2 metrelik eve sığdı

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Alexandria kentinde bulunan Spite House (İnat Evi), yalnızca 2,1 metre genişliğinde olmasına rağmen yaklaşık iki asırdır kentin en dikkat çeken yapılarından biri olmayı sürdürüyor. Kötü niyetle inşa edilen ev, bugün Alexandria'nın simgelerinden biri haline geldi.

KOMŞULARINDAN BIKINCA ÇÖZÜMÜ EV YAPMAKTA BULDU

Alexandria Tarih Turları'nın sahibi ve kurucusu Tim Rose'un aktardığına göre, tuğla üreticisi John Hollensbury, 1830 yılında bugün 523 Queen Street adresinde bulunan evi inşa etti.

Anlatılana göre Hollensbury, bitişiğindeki 525 Queen Street'te yaşıyordu ve evinin yanındaki dar geçitten geçen at arabaları ile insanların oluşturduğu kalabalıktan rahatsızdı. Bunun üzerine iki bina arasındaki arsayı 45,65 dolara satın alarak mevcut iki dış duvarı kullanıp geçidi tamamen kapatan küçük bir ev yaptırdı.

Binanın iç kısmında, geçmişte geçen arabaların duvarlarda bıraktığı izler bugün bile görülebiliyor.

ABD'NİN EN DAR TARİHİ EVİ

Yaklaşık 2,1 metre genişliğinde ve 127 metrekare yaşam alanına sahip olan yapı, Visit Alexandria'ya göre Amerika Birleşik Devletleri'nin en dar tarihi evi unvanını taşıyor.

OKUL OLDU, HAFTA SONU EVİNE DÖNÜŞTÜ

Spite House, inşa edildiği günden bu yana farklı amaçlarla kullanıldı. Tim Rose'un aktardığına göre yapı, 1800'lü yılların sonlarında okul binası olarak hizmet verdi.

Ev, 1959 yılında William Hottler tarafından satın alındı. Mevcut sahibi John Sammis ise evi 1990 yılında 130 bin dolara satın aldı. Sammis, 2008 yılında The New York Times'a verdiği röportajda yapıyı hafta sonu evi olarak kullandığını söyledi.

Bugün ise evin tahmini değeri 661 bin 800 doların üzerinde.

TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI OLDU

Northernvirginiamag'in haberine göre, Parlak mavi dış cephesiyle dikkat çeken İnat Evi, Alexandria'nın en popüler turistik noktalarından biri haline geldi. Ziyaretçiler, evin ne kadar dar olduğunu göstermek için önünde kollarını iki yana açarak fotoğraf çektiriyor.

Ancak yapı hala özel mülk olma özelliğini koruyor. Rose, evin hikayesini şu sözlerle özetliyor:

"İnsanların takdir ettiği, ince bir ironi her zaman vardır. Belki de birilerini uzak tutmak için inşa edilmiştir. Kinle inşa edildi ve şimdi herkes onu görmeye geliyor."