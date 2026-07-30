Tam umudunu kesmişti! Unuttuğu hesap çocukluk hayalini geri getirdi

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Outer Banks bölgesinde yaşayan Shannon McKinstrie, aile evini kaybettikten sonra büyük üzüntü yaşadı. Yıllardır kullanmadığı hesabında biriken parayı fark edince ise hayatı değişti.

Bulduğu para sayesinde çocukluğunun geçtiği evin yanındaki arsayı satın alıp yeni bir ev yaptırdı.

ÇOCUKLUK ANILARININ PEŞİNDEN GİTTİ

Çocukluğunun yazlarını büyükannesi ve büyükbabasının evinde geçiren Shannon McKinstrie, aile büyüklerini kaybettikten sonra o evi de kaybetti. Son kez veda ettiği evin yanındaki boş arsayı almayı ise sadece hayal ediyordu.

EŞİNİN FARK ETTİĞİ HESAP HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Ancak eşi, McKinstrie’nin uzun süredir hiç kontrol etmediği eski bir hesabını fark etti. Hesaptaki para, boş arsayı satın almaya yetecek kadardı.

600 BİN DOLARLIK YENİ BAŞLANGIÇ

People'ın haberine göre, çift, arsayı satın aldıktan sonra yaklaşık 600 bin dolar harcayarak yeni bir ev inşa etti. Büyükannesinden kalan eşyaları da yeni eve taşıyan McKinstrie, çocukluğundaki aile geleneğini kendi çocuklarıyla sürdürmeye başladı.

"HİKAYEMİZ 1978'DE BAŞLADI"

“Duvarlar yeni olabilir ama hikâyemiz 1978’de başladı.” diyen McKinstrie, en büyük mutluluğunun ailesini yeniden aynı çatı altında buluşturabilmek olduğunu söyledi.