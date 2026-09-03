İki fare metroda ringe çıktı, boksör gibi dövüştü: İstanbul iyi ki kedi şehri dedirtti

İngiltere'nin başkenti Londra’da metro bekleyen yolcular, alışılmışın dışında bir karşılaşmaya tanık oldu. Oxford Circus Underground istasyonunda iki fare, peronda birbirini kovalamaya başladıktan sonra adeta bir boks maçına tutuştu.

FARELER GÜREŞE TUTUŞTU

29 Ağustos’ta Sonia Mansfield tarafından kaydedilen görüntülerde, iki küçük kemirgen peronda hızla birbirinin peşinden koşuyor. Ardından arka ayaklarının üzerine kalkan fareler, ön patileriyle birbirlerine hamle yapıp vuruyor ve kısa süreli bir güreşe tutuşuyor. Sarı güvenlik çizgisinin hemen yakınında yaşanan mücadele, farelerin yeniden koşarak uzaklaşmasıyla sona eriyor.

SOSYAL MEDYADA "FARE BOKSU" YORUMLARI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan video, binlerce kullanıcı tarafından paylaşılıp yorumlandı. Görüntüler çarşamba günü itibarıyla 123 binden fazla beğeni toplarken, bazı kullanıcılar olayı New York’un meşhur “Pizza Rat”ına benzetti.

İki farenin metro hattında kavga etmesine gönderme yapan bir kullanıcı, İngilizcede metro istasyonlarında kullanılan “mind the gap” (boşluğa dikkat) uyarısından esinlenerek, “Biri onlara boşluğa dikkat etmelerini hatırlatsın” şeklinde esprili bir yorum yaptı. Bir başka kullanıcı ise kelime oyunuyla “No More Mr Mice Guy” ifadesini kullandı. Bazı izleyiciler ise eğlenceli bulmak yerine perondaki kemirgen görüntüsünden rahatsız olduklarını belirtti.

FARELER DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Oxford Circus’taki görüntüler, Londra metrosundaki farelerin ilk kez kameraya yansıyan sıra dışı mücadelesi değil. 2019’da fotoğrafçı Sam Rowley, metro peronunda yiyecek kırıntısı için birbirleriyle mücadele eden iki fareyi görüntülemişti. “Station Squabble” (İstasyon Kavgası) adı verilen fotoğraf, Wildlife Photographer of the Year yarışmasının Halkın Seçimi ödülünü kazanmıştı.

Rowley’nin fotoğrafındaki iki farenin de yiyecek kırıntısı için mücadele ettiği, kavganın kısa sürdüğü ve farelerden birinin yiyeceği alarak uzaklaştığı aktarılmıştı. Böylece Oxford Circus’ta kaydedilen son görüntüler, Londra metrosunda yaşayan kemirgenlerin yolcular tarafından fark edilen sıra dışı anlarının yeni bir örneği oldu.