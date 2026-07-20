Ev yapacaklardı: Köprünün üstüne kurdular!

2025 yılında tamamlanan proje, Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki Karjat bölgesinde hayata geçirildi. Hindistan merkezli mimarlık firması Wallmakers, iki tarım arazisini birbirine bağlamak isteyen bir müşteri için hem köprü hem de konut olarak kullanılabilen 30 metre uzunluğunda bir yapı inşa etti. 30 metrelik köprüyü eve çevirdiler.

Barajın su tahliye kanalının üzerine kurulan yapı, saz ve çamur kaplamasıyla çevredeki doğal dokuya uyum sağladı. Tek yapı çözümü sayesinde hem inşaat maliyeti azaltıldı hem de tarım yapılabilecek alan korundu.

İKİ TARLAYI TEK YAPIYLA BİRBİRİNE BAĞLADILAR, EVİ KÖPRÜYE DÖNÜŞTÜRDÜLER

Projenin mimarı Wallmakers'ın kurucusu Vinu Daniel, iki ayrı yapı yerine köprü ve evi tek yapıda birleştirmeyi önerdiklerini belirtti. Daniel, bu sayede müşterinin maliyet avantajı elde ettiğini ve tarım için daha fazla alanın kullanılabildiğini ifade etti.

TEK BİR KOLON BİLE KULLANMADILAR

Su tahliye kanalına temel atılamaması ve derenin temizliği için iş makinelerinin geçebileceği açıklığın korunması, projenin en önemli kısıtlamaları arasında yer aldı.

Bu nedenle yapıda merkezi taşıyıcı kolon kullanılmadı. Bunun yerine minimum miktarda çelik boru ve gergi telleriyle oluşturulan dört hiperbolik paraboloid taşıyıcı sistem tercih edildi.

ÇATIDA PANGOLİN PULLARINDAN İLHAM ALDILAR

Yapının dış kabuğunda saz ve çamurdan oluşan kompozit malzeme kullanıldı. Bu yöntem hem yapıya dayanım kazandırdı hem de samanın içine hayvanların yuva yapmasını engelledi.

Çift eğimli çatıda su yalıtımını sağlamak amacıyla ise pangolin pullarından esinlenilen pul sistemi geliştirildi. Aynı kaplama yapının alt bölümünde de kullanıldı.

YAĞMUR SUYU EVİN İÇİNDEN AKIYOR

Yapı yalnızca dört temel üzerine oturtuldu. Üst katta iki yatak odası, banyolar ile mutfak ve yemek alanı yer alırken, köprünün orta bölümünde geri kazanılmış ahşapla oluşturulan ortak yaşam alanı tasarlandı.

Tavandaki açıklık sayesinde yağmur suyu yapının içinden geçerek zemindeki açıklıklardan aşağıdaki dereye ulaşıyor.

PET ŞİŞELER VE BALIK AĞLARI DA KULLANILDI

Yapıda geri dönüştürülmüş malzemeler de kullanıldı. Ortak yaşam alanındaki sandalyeler, PET şişeler ve terk edilmiş balık ağlarından elde edilen liflerle üretildi.

Alt katta ise geniş camlarla ormana açılan ana yatak odasının da bulunduğu iki yatak odası daha yer aldı.

15 YILLIK EKİP BU PROJEDE BULUŞTU

Projede, Wallmakers'ın uzun yıllardır birlikte çalıştığı duvar ustaları, kaynakçılar ve zanaatkârlardan oluşan ekip görev aldı.

Kurucu Vinu Daniel, çelik halatların 15 yıldır birlikte çalıştığı ekip tarafından üretildiğini, kaynakçıların ise artık ikinci kuşak ustalardan oluştuğunu belirterek, projenin ekip için unutulmaz bir deneyim olduğunu söyledi.