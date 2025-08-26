Eşini önce bıçakladı sonra vurdu; kendini de yaralayan erkek tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi’nde dün saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda Sevgül Ulutaş (55), tartıştığı eşi Cengiz Ulutaş (63) tarafından bıçaklı ve silahlı saldırıya uğradı. Dört çocuk annesi Sevgül Ulutaş hayatını kaybederken, Cengiz Ulutaş aynı silahla kendisini yanağından yaraladı.

Silah seslerinin duyulmasının ardından komşular ve mahalle sakinleri polise haber verdi. Sağlık ekipleri katil zanlısı Cengiz Ulutaş'ın 4 çocuğunun annesine 4 kurşun sıktığını belirledi.

Cengiz Ulutaş ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sevgül Ulutaş’ın cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan Cengiz Ulutaş, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Ulutaş, yüzü sarılı şekilde hastaneden çıkarıldıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu sonrası tekerlekli sandalye ve sargılı şekilde adliyeye sevk edilen Ulutaş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Sevgül Ulutaş’ın cenazesi, Adli Tıp’taki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Gebze Arapçeşme Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Camii’nde yarın öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi.