Bahçelievler'de bir kadın eşi tarafından bıçaklandı: Failin sabıkası kabarık çıktı

Olay çiftin Bahçelievler'deki evinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Erkek Abdullah Coşkun Çelebioğlu, bıçakla eşi Fadile Reyhan Çelebioğlu'na saldırdı. Kadın, vücudunun farklı bölgelerinden 13 kez bıçaklanarak ciddi yaralar aldı. Saldırı sonrası 112 Acil Servis'e ulaşan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri yönlendirildi. Yaralanan kadın, ilk yardım müdahalesinin ardından hastaneye gönderildi.

Ekol TV'de yer alan habere göre Fadile Reyhan Çelebioğlu, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan kadının sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi. Kolluk kuvvetleri, eşine bıçakla saldırıp kaçan Abdullah Coşkun Çelebioğlu'nu yakalamak amacıyla kapsamlı bir takip operasyonu başlattı.

FAİLİN SABIKASI KABARIK

Firari sanık aranırken fail erkeğin sabıka kaydı ortaya çıktı. Önceden İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında hazırlanan bir suç duyurusunda, Abdullah Coşkun Çelebioğlu'nun 4 farklı çağrı merkezi oluşturarak 9 bin vatandaşı dolandırdığı saptandı. Bunun yanı sıra, zanlının taklit cinsel performans artırıcı ürünler pazarladığı ve "jigololuk" vaadi ile dolandırıcılık gerçekleştirdiği suçlamaları bulunuyor.

Bu davadan ötürü bir dönem cezaevinde bulunan Çelebioğlu'nun sonrasında tahliye edildiği öğrenildi. Kolluk kuvvetleri, her yerde firari zanlıyı aramaya devam ediyor.

