Bahçelievler'de bir kadın eşi tarafından bıçaklandı: Failin sabıkası kabarık çıktı

Bahçelievler'de bir kadın eşi tarafından bıçaklandı: Failin sabıkası kabarık çıktı
Yayınlanma:
Bahçelievler ilçesinde iki eş arasında meydana gelen anlaşmazlığın ardından 46 yaşındaki erkek Abdullah Coşkun Çelebioğlu, 41 yaşındaki eşi Fadile Reyhan Çelebioğlu'yu bıçakla ağır yaraladı. Saldırgan olay yerinden firar etti.

Olay çiftin Bahçelievler'deki evinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Erkek Abdullah Coşkun Çelebioğlu, bıçakla eşi Fadile Reyhan Çelebioğlu'na saldırdı. Kadın, vücudunun farklı bölgelerinden 13 kez bıçaklanarak ciddi yaralar aldı. Saldırı sonrası 112 Acil Servis'e ulaşan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri yönlendirildi. Yaralanan kadın, ilk yardım müdahalesinin ardından hastaneye gönderildi.

Ekol TV'de yer alan habere göre Fadile Reyhan Çelebioğlu, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan kadının sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi. Kolluk kuvvetleri, eşine bıçakla saldırıp kaçan Abdullah Coşkun Çelebioğlu'nu yakalamak amacıyla kapsamlı bir takip operasyonu başlattı.

FAİLİN SABIKASI KABARIK

Firari sanık aranırken fail erkeğin sabıka kaydı ortaya çıktı. Önceden İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında hazırlanan bir suç duyurusunda, Abdullah Coşkun Çelebioğlu'nun 4 farklı çağrı merkezi oluşturarak 9 bin vatandaşı dolandırdığı saptandı. Bunun yanı sıra, zanlının taklit cinsel performans artırıcı ürünler pazarladığı ve "jigololuk" vaadi ile dolandırıcılık gerçekleştirdiği suçlamaları bulunuyor.

Bu davadan ötürü bir dönem cezaevinde bulunan Çelebioğlu'nun sonrasında tahliye edildiği öğrenildi. Kolluk kuvvetleri, her yerde firari zanlıyı aramaya devam ediyor.

80 milyon kişinin kişisel verilerini ele geçiren şebeke, 'jigolo tuzağı' kurdu80 milyon kişinin kişisel verilerini ele geçiren şebeke, 'jigolo tuzağı' kurdu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Türkiye
CHP'li Emir'den Meclis önünde açıklama
CHP'li Emir'den Meclis önünde açıklama
Özel'den Atayman'a ziyaret: Savcı iftira atmasını istedi
Özel'den Atayman'a ziyaret: Savcı iftira atmasını istedi
16 yaşındaki İsmail suya balıklama atladı! İki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti
16 yaşındaki İsmail suya balıklama atladı! İki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti