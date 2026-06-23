Erzurum'da sağanak; Kars'ta dolu: Hayat durma noktasına geldi

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Kars'ta dolu, Erzurum'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kars’ın Selim ilçesinde başlayan sağanak yağış, kısa süre sonra yerini doluya bıraktı. Şiddetli dolu nedeniyle ilçe merkezi ile bazı köyler beyaz örtüyle kaplandı. İlçeye bağlı Karahamza köyündeki tarım arazilerinin de doludan zarar gördüğü belirtildi.

Dolu yağışı sırasında bazı vatandaşlar araçlarını koruyabilmek için üzerlerini battaniyelerle örttü.

GÖRÜŞ MESAFESİ AZALDI SÜRÜCÜLER İLERLEYEMEDİ

Susuz ilçesinde de aniden bastıran dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kars-Susuz kara yolunun Mezra köyü mevkiinde yol ve çevresi beyaza bürünürken, sürücüler görüş mesafesinin azalması ve yol koşullarının ağırlaşması nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Erzurum’da ise akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, kent genelinde ulaşımı aksattı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da korunacak yer arayarak güçlükle ilerledi. Yetkililer, bölgede etkili olması beklenen yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. (AA)