Ellerini bile kullanmadı! Kıyafet kendi kendine üzerine çıktı

Güney Kore'deki KAIST ile Stanford Üniversitesi araştırmacıları, kişinin ellerini kullanmadan giyinmesini sağlayan robotik bir teknoloji geliştirdi. Giysinin içine yerleştirilen hava basıncıyla çalışan yumuşak ve esnek robotlar, kumaşı adeta bir sarmaşığın yüzeye tırmanması gibi kullanıcının vücuduna doğru hareket ettiriyor. Sistem, kişi hareket halinde olsa bile çalışmaya devam ediyor ve kıyafeti yaklaşık 10 saniyede üzerine yerleştiriyor.

FİKİR YAĞMUR ALTINDA DOĞDU

Teknolojinin geliştiricilerinden, KAIST'te doktora sonrası araştırmacı olan Kim Nam Gyun, fikrin bisiklet sürerken yağmura yakalanmasının ardından ortaya çıktığını anlattı.

Kim, "Bisiklet sürerken yağmur yağmaya başladı. O anda yağmurluğun beni durmadan ve ellerimi kullanmadan kendi kendine giydirebilmesini istedim." sözleriyle projenin çıkış noktasını anlattı.

Araştırmacıya göre robot, kıyafeti ters çevirerek kullanıcının üzerine geçiriyor. Böylece vücudun şekline uyum sağlayarak dengeli şekilde ilerliyor ve giyinme işlemini kısa sürede tamamlıyor.

HAREKET ETSENİZ BİLE ÇALIŞIYOR

Araştırmacılar, sistemin en dikkat çekici özelliğinin kullanıcının sabit durmasını gerektirmemesi olduğunu belirtti. Karmaşık kontrol algoritmalarına ihtiyaç duymayan teknoloji, hareket eden kişilerde de kıyafeti güvenli şekilde giydirebiliyor.

Projede yer alan KAIST İnşaat ve Çevre Mühendisliği Profesörü Ryu Jee-Hwan, robotun sarmaşık bitkisinden ilham aldığını belirterek, tüm gövdesini hareket ettirmek yerine yalnızca ucundan ilerlediğini söyledi.

Bu sayede robot; dar aralıklardan geçebiliyor, bulunduğu yüzeyin şekline uyum sağlayabiliyor ve kaygan ya da eğimli yüzeylerde bile hareketini sürdürebiliyor.

YAŞLILARDAN ACİL MÜDAHALE EKİPLERİNE KADAR KULLANILABİLECEK

Araştırmacılar, teknolojinin yalnızca günlük kullanım için değil, yaşlılar ve engellilerin bağımsız şekilde giyinebilmesine yardımcı olabileceğini ifade etti.

Reuters'ın haberine göre, bunun yanı sıra yarı iletken üretim tesislerindeki temiz odalarda çalışan personelin ve kişisel koruyucu ekipmanlarını saniyeler içinde giymesi gereken itfaiye, sağlık ve diğer acil müdahale ekiplerinin de bu teknolojiden faydalanabileceği belirtildi.

YAPAY ZEKA DEĞİL, MEKANİK MÜHENDİSLİK

Prof. Ryu Jee-Hwan, yapay zeka alanındaki hızlı gelişmeler nedeniyle yazılımın ön plana çıktığını ancak bu çalışmanın mekanik mühendisliğin de teknoloji dünyasında kritik bir rol oynadığını gösterdiğini söyledi. Geliştirilen sistemin, yazılım ile mekanik tasarımın birlikte çalışmasının başarılı bir örneği olduğunu vurguladı.