12 yılda bir ilk! Eğitim Bakanı istifa etti

Hindistan'da sınav sorularının sızdırılmasıyla başlayan ve kısa sürede ülke çapında gençlik hareketine dönüşen protestoların ardından Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan 25 Temmuz Cumartesi günü görevinden istifa etti. Yaklaşık bir haftadır devam eden kitlesel gösteriler sonrası istifa kararını açıklayan Pradhan, gençlerin taleplerine saygı duyduğunu belirtirken, protestoları organize eden Hamamböceği Halk Partisi (CJP) ise gösterileri sonlandırdığını duyurdu.

HİNDİSTAN'DA GENÇLERİN PROTESTOSU SONUÇ VERDİ

Dharmendra Pradhan, Cumartesi günü yaptığı açıklamada istifa mektubunu Başbakan Narendra Modi'ye sunduğunu belirtti.

Pradhan, sosyal medya paylaşımında, "Jantar Mantar'da ve ülke genelinde ortaya çıkan durumu göz önünde bulundurarak, ulusal çıkarlara aykırı güçlerin bu durumdan faydalanmaması için... Başbakana istifa mektubumu gönderdim" ifadelerini kullandı.

Son günlerde yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirten Pradhan, "Ülkenin gençliğinin özlemlerine, duygularına ve meşru beklentilerine derin saygı duyuyorum." dedi.

PROTESTOLARIN ODAĞINDA SINAV SKANDALI VARDI

Gösteriler, milyonlarca öğrenciyi etkileyen sınav sorularının sızdırılması skandalının ardından başladı. Protestocular, yaşanan kriz nedeniyle Eğitim Bakanı'nın sorumluluk üstlenmesini talep ederken, CJP bu isteği hareketin temel şartı haline getirdi.

Theguardian'ın haberine göre, Muhalif kesimler de hükümetin skandala yaklaşımını, eğitim sistemindeki sorunlar ve gençlerin yaşadığı fırsat eşitsizliğinin bir göstergesi olarak değerlendirdi.

"BAŞARDIK"

Pradhan'ın istifasının ardından CJP, hükümet temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonrasında protestoları sona erdirdi.

Delhi'deki Jantar Mantar protesto alanında konuşan CJP kurucusu Abhijeet Dipke, gösterilere katılan öğrencilerin cesaretini överek "Başardık" dedi. Konuşması sırasında kalabalık "Hindistan'ın zaferi" ve "yaşasın devrim" sloganları attı.

Dipke, istifanın eğitim sistemi ve demokratik haklar için verilen mücadelenin sonu olmadığını belirterek bunun "sadece bir başlangıç" olduğunu söyledi.

Kendisinin kahraman ilan edilmemesi gerektiğini de vurgulayan Dipke, "Bu hatayı yapmayın. Bir kişiyi kahraman ilan ederek ülke mahvoldu." ifadelerini kullandı.

"BU, TÜM ULUS İÇİN BÜYÜK BİR ZAFER"

Gösterilere katılan 26 yaşındaki avukat Faria Asif, "Son derece sevinçliyim. Bu, sadece öğrenciler için değil, anayasa için ve tüm ulus için büyük bir zafer. Bu hareketin bir parçası olmak hepimiz için son derece güçlendirici oldu. Bence bu, değişimin başlangıcı." dedi.

27 yaşındaki Rochelle Cope ise "Bu, ülkemiz için en tarihi günlerden biri. 12 yıl içinde ilk kez hükümetten biri yanlış yaptığı için hesap verdi. Ve bunu yapan siyasi partiler değildi; halktı." ifadelerini kullandı.

Cope sözlerini, "Bu bir birlik, sevgi, dayanışma, barış, adalet ve güç hareketidir. Burada olmak beni Hindistan vatandaşı olmaktan gururlandırdı. Bu sadece başlangıç; bu hükümet eskisi gibi yönetemeyecek." diyerek sürdürdü.

"GELECEĞİM İÇİN YENİDEN UMUTLANDIM"

Gösterilere ilk kez katıldığını söyleyen 16 yaşındaki Kanishka Dabla ise "İstifa etmesi harika bir şey. Hepimize çok güçlü hissettirdi. Ve bu aynı zamanda sınav sorularının sızdırılması nedeniyle intihar eden öğrenciler için de bir adalet gibi geliyor. Geleceğim için yeniden umutlandım." dedi.

POLİS MÜDAHALESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Protestolar hafta boyunca Delhi başta olmak üzere birçok kentte büyürken, polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti. Yaşanan müdahalelerin ardından hareket daha da genişledi ve Kalküta ile Mumbai gibi şehirlerde de yüz binlerce kişi sokağa çıktı.

Hükümet, haftalar boyunca protestoları görmezden geldi ancak kitlesel destek büyüyünce CJP temsilcileriyle görüşme kararı aldı. Görüşmelerin ardından Eğitim Bakanı'nın istifasıyla birlikte protestolar sona erdi.

Gösterilere katılan 62 yaşındaki Annie Raja ise yaşanan gelişmeleri "Kendimi coşkulu ve mutlu hissediyorum. Gençler sokaklara dökülerek demokrasimizi kurtardılar. Daha önce hükümet tüm güce sahip olduğunu düşünüyordu ve halk sadece korku içinde yaşıyordu. Şimdi Modi hükümeti bizden korkuyor." sözleriyle değerlendirdi.